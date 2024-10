Richard Caumartin

Le Collège Boréal a célébré ses diplômés de Hamilton, Hearst, Kapuskasing, London, Nipissing Ouest, Ottawa, Sudbury, Timmins, Toronto, et Windsor dans le cadre de six cérémonies distinctes au cours des deux dernières semaines. Avec près de 900 diplômés cette année, les administrateurs et le personnel soulignent la persévérance et le succès d’une « main-d’œuvre nouvellement qualifiée qui contribue au développement économique et à l’épanouissement de leur collectivité ».

Dans la métropole, la remise de diplômes a eu lieu le 24 octobre au campus de Toronto. « Les remises de diplômes sont pour moi autant de moments privilégiés au cours desquels nous saluons, avec leurs proches et leur famille, la volonté et le talent des diplômés de Boréal. Grâce à leurs connaissances techniques de pointe et leur bagage culturel de plus en plus variés, ces travailleurs bilingues fraîchement diplômés enrichissent grandement nos collectivités et répondent aux pénuries d’emplois dans des secteurs clés tels que la santé, la petite enfance et la construction », déclare Daniel Giroux, président du Collège Boréal.

L’animateur de la cérémonie Marc Despatie, directeur aux communications, Relations gouvernementales et la Fondation Boréal, a présenté le cortège d’honneur composé de Daniel Giroux, Olivier Malaba (conseil d’administration), Carole Nkoa (vice-présidente du Centre-Sud-Ouest), Jean Cotnoir (doyen de l’École des affaires et des services communautaires), Gilles Marchildon (directeur du campus de Toronto), la registraire Josée Campeau-Rousselle, Julie Nadeau (directrice de la Fondation du Collège Boréal), Dajena Kumbaro (direction du Centre de leadership et innovation pédagogique), Amélie Ouellet (directrice du Programme d’accès et centre de testing) et Paulette Bonin (vice-présidente à l’Enseignement).

Puis, Daniel Giroux s’est adressé aux finissants : « Bien que cela n’ait pas été facile, vous avez réussi à garder le cap sur votre objectif grâce à votre résilience et à votre ténacité. En plus des compétences essentielles pour votre future carrière, vos années d’études vous auront appris à persévérer, à vous adapter et à vous surpasser, des qualités qui vous aideront à vous démarquer sur le marché du travail. Merci d’avoir choisi le Collège Boréal et d’avoir contribué à la vitalité de notre communauté francophone, au sens large. »

Lors de cette cérémonie, une des étudiantes s’est grandement démarquée remportant deux Prix d’excellence. Nihal Haidar s’est vu décerner le Prix d’excellence académique pour la moyenne la plus élevée dans le programme d’Éducation en services à l’enfance et la bourse d’excellence scolaire pour sa moyenne pondérée la plus élevée dans sa famille de programmes de l’École des affaires et des services communautaires.

« Constater, lors de ces remises de diplômes, l’épanouissement de notre population étudiante est toujours une grande source de fierté et de satisfaction. Chaque personne diplômée des programmes de Boréal le doit d’abord au sérieux de son travail, à sa quête d’excellence et à l’engagement d’une équipe dévouée qui tient à cœur sa réussite, tant personnelle que professionnelle. Félicitations! », conclut Paulette Bonin après la remise des diplômes.

Photo : La cérémonie au campus de Toronto