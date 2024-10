Réseau Ontario a annoncé la programmation de la 44e édition de Contact ontarois, qui se déroulera à Ottawa du 15 au 18 janvier 2025. Cet événement marquera également les 25 ans de l’organisme, réunissant plus de 160 artistes canadiens et internationaux pour une célébration artistique unique, où la diversité culturelle sera au cœur des échanges.

Cette année, l’accent est mis sur la richesse de la scène artistique franco-ontarienne, tout en incluant des artistes d’un éventail plus large, provenant de différentes régions du Canada et de l’international. Les disciplines proposées seront variées : chanson, musique, théâtre, danse, cirque, conte, variétés et humour.

Les vitrines grand public se tiendront en soirée au Centre des arts Shenkman. Les spectateurs auront l’occasion de découvrir des extraits de 20 minutes d’artistes franco-ontariens tels que Gabrielle Goulet, Les Chiclettes, Brian St-Pierre, Melissa Ouimet, suivis d’interviews pour explorer leur parcours, leur démarche créative et leur vision artistique.

Le 17 janvier, des présentations éclair offriront aux spectateurs un aperçu rapide de huit projets d’artistes, dont des groupes comme Évasions Mobiles et Créations in Vivo. Chaque artiste aura 10 minutes pour présenter son travail dans un format dynamique et concis.

Les Vitrines jeunesse, programmées les 16 et 17 janvier à l’école secondaire De La Salle, s’adresseront aux élèves du primaire et secondaire. L’objectif est de sensibiliser les jeunes à la diversité artistique et de leur offrir une plateforme pour découvrir de nouveaux talents.

Enfin, une nouveauté cette année est la Bulle théâtre-danse, qui mettra en avant des spectacles innovants alliant danse et théâtre, avec des performances de BoucharDanse, Katia Café-Fébrissy et Caroline Raynaud. Ce format émergent témoigne de l’évolution de la scène artistique contemporaine.

Photo (CCFL) : Brian St-Pierre lors d’un concert à London, le 21 septembre 2024