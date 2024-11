Le Métropolitain

L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) tenait son congrès annuel à Ottawa du 17 au 19 octobre sous le thème Vitalité franco-ontarienne. Le congrès était une occasion, pour plus de 300 participants, de souligner la force, la diversité et les accomplissements de la communauté franco-ontarienne. Pendant trois jours, des ateliers sur mesure, des plénières, des conférences et des panels ont mis en valeur la solidarité et le dynamisme des francophones de la province.

« Ces journées ont été marquées par une célébration significative de la vitalité franco-ontarienne et un partage d’apprentissages précieux. Nous avons eu l’occasion d’explorer des pratiques exemplaires que nous mettrons en œuvre en favorisant la collaboration entre nos organismes. En outre, je suis honoré de poursuivre mon mandat en tant que président de l’AFO pour deux autres années, avec l’ambition de guider notre organisme vers de nouveaux succès », a déclaré Fabien Hébert, président de l’AFO.

La programmation incluait aussi des moments de réseautage avec des bailleurs de fonds et des sessions de mentorat, le Gala des Prix de Reconnaissance 2024 et l’assemblée générale annuelle.

La conférence d’ouverture était présentée par Yves-Gérard Méhou-Loko, secrétaire général de la Commission canadienne de l’UNESCO et vice-président de la FCFA. Lors de cette première journée, l’AFO accueillait le ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et des Langues officielles, Randy Boissonnault, la sénatrice Lucie Moncion, le sous-ministre adjoint de l’Éducation en langue française, Didier Pomerleau, la sous-ministre adjointe aux Affaires francophones, Roxanne Hotte, le commissaire aux langues officielles Raymond Théberge ainsi que les députées fédérales Carol Hughes, Mona Fortier, Marie-France Lalonde, et les députés provinciaux Stéphane Sarrazin et Lucille Collard. La journée s’est terminée avec un spectacle du groupe Faucon Groove de l’école Franco-Cité.

Une causerie animée par le directeur général de l’AFO, Peter Hominuk, avec pour invitée la directrice générale du Muséoparc Vanier et ancienne ministre déléguée à l’Office des affaires francophones, Madeleine Meilleur, a marqué la journée du vendredi.

Le clou de cette journée a certes été le Gala des Prix reconnaissance de l’AFO. Les congressistes ont rendu hommage à Raymond Jacques (Prix Florent-Lalonde), Luc Bussières (Prix Paulette-Gagnon) et Marie-Pierre Héroux (Prix Jeunesse). Le Prix Horizon franco-ontarien a été décerné au Consortium Centre Jules-Léger.

Lors de la 19e assemblée générale annuelle (AGA) de l’AFO, les points saillants abordés ont été le sous-financement des organismes, l’engagement de la jeunesse, l’importance de renforcer le système éducatif et la santé en Ontario français.

Cinq postes d’administrateurs en plus du poste de présidence étaient en élection. Le président Fabien Hébert, ainsi que les administrateurs des régions Centre, Nord-Est, Nord-Ouest et du groupe identitaire jeunesse respectivement Melinda Chartrand, Marc Lavigne, Réal Deschatelets et Mélina Leroux ont été élus sans opposition. Quant à l’administratrice de la région Est, Marie Claude Dicaire, a été réélue par suite d’un vote pour un mandat de deux ans.

L’organisme a également profité de son congrès annuel pour dévoiler un rapport en présence d’un panel composé de cinq experts du domaine de la santé. Ce rapport, fruit des travaux de la quatrième journée de réflexion sur la santé en français, propose des mesures concrètes pour améliorer l’accès aux services directs de santé pour la communauté francophone de la province.

Ces recommandations visent à améliorer la sécurité des clients et des patients francophones, et à travailler vers une meilleure accessibilité, qualité et équité des services de santé pour la communauté d’expression française.

« La santé en français est une priorité absolue pour nos communautés. Ce rapport, créé avec la participation de plus de 115 leaders du secteur de la santé en français de la province, représente un effort collectif sans précédent. Il propose des solutions concrètes pour répondre aux besoins des francophones en matière de services directs de santé, et nous appelons les décideurs à agir rapidement pour les mettre en œuvre », a déclaré Fabien Hébert.

Le prochain congrès annuel de l’AFO se tiendra à Toronto du 23 au 25 octobre 2025.

Photo (AFO) : De gauche à droite : Fabien Hébert, Marie-France Lalonde, Randy Boissonnault, Mona Fortier et Peter Hominuk