Richard Caumartin

Des membres et administrateurs du LABO se sont donné rendez-vous de façon hybride à l’assemblée générale annuelle (AGA) de l’organisme, le 21 octobre, une occasion pour le public torontois de soutenir le centre d’artistes et de connaître les récents développement au LABO.

Depuis 2006, le LABO a pour mission d’incuber, produire, soutenir et promouvoir des projets en arts médiatiques en français dans le marché de Toronto, tout en contribuant au développement de l’intérêt pour la communauté artistique francophone en milieu professionnel et scolaire par la mise en place de partenariats stratégiques.

La directrice générale du LABO, Dyana Ouvrard a d’abord souhaité la bienvenue aux participants et résumé les activités de l’organisme. Puis, Mathilde Rousseau a présenté la programmation 2024-2025.

Parmi les événements à surveiller prochainement, il y aura, le 5 novembre, une coprésentation de courts métrages francophones à Cinéfranco intitulée Courts toujours, une carte blanche d’écriture d’Ophélie Pichon sur les artistes Isabelle Michaud, Marcel Grimard, Hanane Bendisari, Nicole Blundell, Pascaline Lebras et Camilla Bouchet. Puis, le 18 novembre, une conférence jeunesse intitulée C’est quoi un centre d’artistes? sera proposée au Festival Vision’Art en partenariat avec le Conseil scolaire MonAvenir.

En décembre, l’exposition collective Bazz’Art des membres du LABO (du 7 au 18) et l’encan-bénéfice de fin d’année (le 7) seront à surveiller.

Après ce bref aperçu de la programmation à venir, les membres ont élu Mathilde Brillu, membre du conseil d’administration à la présidence de l’assemblée générale. Après l’adoption de l’ordre du jour et du procès-verbal de l’AGA du 2 octobre 2023, les membres ont lu le rapport de la présidente qui était absente lors de la rencontre.

Dans son message, elle remercie les membres d’avoir eu « le privilège d’accompagner le LABO dans une période riche en exploration artistique et en réflexion collective ». Elle a souligné la saison 2023-2024 marquée par des événements inspirants, « des collaborations enrichissantes et une volonté constante de favoriser le dialogue autour de pratiques plus durables et inclusives dans les arts médiatiques.

« Nous avons semé des idées et des initiatives qui, je l’espère, continueront de croître et de porter leurs fruits dans les années à venir », écrit Alexandrine Torres de Figueiredo, qui a informé le CA qu’après deux mandats comme coprésidente et présidente, elle ne pourra pas poursuivre cette « belle aventure en raison de nouveaux projets personnels qui l’occuperont dans les prochains mois. »

À son tour, la directrice générale a présenté son rapport d’activités pour 2023-2024, une année « marquée par des rencontres enrichissantes, tant entre disciplines artistiques qu’entre francophonies, générations, et surtout individus ».

« De l’ouverture de l’espace d’exposition éphémère En vitrine à l’Université de l’Ontario français à la Tournée-Montée des artistes-formatrices Sophie Dumesny et Ophélie Pichon, nous avons célébré les arts médiatiques comme un moyen d’ancrer et de partager des histoires à travers le Canada, explique Mme Ouvrard. Au LABO, nous défendons une approche qui s’éloigne des pressions de la productivité immédiate. Nous croyons en l’importance de donner du temps aux artistes pour explorer, se tromper et laisser mûrir leur travail. Les résidences de recherche-création ont joué un rôle crucial cette année, offrant aux artistes l’opportunité de sortir de leur zone de confort et d’embrasser la prise de risque. Nous avons aussi innové en produisant des balados qui capturent l’essence de nos événements à travers des paysages sonores. »

En fin d’assemblée, les membres ont procédé à l’élection des administrateurs. Quatre personnes avaient soumis leur candidature par courriel, soit Joséphine Adégnon qui travaille dans le domaine de l’économie sociale, Antoine Quiet, un artiste d’origine africaine passionné par la photographie, l’ingénieure Fanny Seguin et Nicolas Quiatol, passionné par la photo et le son. Ce dernier souhaite apporter une perspective unique sur l’engagement des communautés et l’impact organisationnel au sein de l’organisme.

Puis Hélène Le Hô, présente lors de l’AGA, s’est portée volontaire pour joindre l’équipe. Ces cinq nouveaux membres formeront l’équipe administratrice pour 2024-2025 avec Evan Clemence, Katia Café-Fébrissy et Mathilde Brillu.

Photo : Dyana Ouvrard (debout) s’adresse aux membres en ligne.