C’était jour de grande finale nationale à Richmond Hill, le dimanche 5 mai, alors que les finalistes de toutes les régions participantes au concours d’épellation d’Épelle-moi Canada (EMC) se sont affrontés pour le championnat 2019.

Au cours de l’année scolaire 2018-2019, des élèves de l’Ontario, du Québec et de la Nouvelle-Écosse ont participé aux compétitions régionales. « Nos jeunes ont et continuent de faire rayonner notre belle langue française dans nos différentes communautés à travers leur engagement et persévérance, explique la fondatrice et directrice générale de l’organisme, Dorine Tcheumeleu. Comme nous le savons tous, la langue française a ses particularités. C’est en étudiant en profondeur l’orthographe tout en s’amusant que nos jeunes pourront contribuer à assurer la pérennité de ce bel héritage culturel. »

La journée a commencé tôt, dès 9 h 30 pour les élèves et les nombreux parents venus pour encourager leurs enfants. Trois cycles étaient en compétition (primaire, moyen et intermédiaire) et trois équipes de juges, lecteurs et responsables des mots ont été désignées pour l’occasion. Des montants variant entre 750 $ et 1200 $ étaient en jeu pour les trois premières places de chacun des cycles.

Au final, après une journée relevée de compétitions qui s’est terminée vers 19 h, les trois finalistes du cycle primaire sont Emma Sevestre (3e place, école L’Harmonie de Waterloo), Julien Gagnon (2e place, école du Plateau à Gatineau) et Inest Cheraft (école internationale du Village à Gatineau).

Pour le cycle moyen, les trois finalistes sont Sacha Devred (3e place, école Mer et Monde à Halifax en Nouvelle-Écosse), Romy Sanscartier (2e place, école La Source d’Orléans) et Jereb Mwamba (1re place, école Champlain à Welland).

Puis, pour le cycle intermédiaire, les gagnants sont Melissa McDonald (3e place, école Garneau à Orléans), Simon Linteau (2e place, école De La Salle à Vanier) et Marianne Turmel (1re place, école Gisèle Lalonde à Orléans).

Des médailles, certificats et t-shirts à l’effigie d’Épelle-moi Canada ont été remis à tous les autres participants comme prix de consolation. La prochaine activité d’ÉMC aura lieu le 15 juin à Windsor alors que les responsables reconnaîtront les bénévoles dans le cadre d’un gala de fin d’année.