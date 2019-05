Le public a pu découvrir la pièce de théâtre Panique au Plazza, jouée par les élèves de l’école secondaire Étienne-Brûlé. Le rendez-vous était pris le vendredi 3 mai à 19 h 30. Petit à petit, le théâtre se remplit. En 30 minutes, toutes les places sont prises d’assaut par parents, enfants et amoureux du théâtre. Comme chaque année depuis 24 ans, les spectateurs sont toujours impatients de découvrir la dernière mise en scène de Luc Bernier, enseignant d’art dramatique. En ouvrant la soirée, il s’est adressé tout souriant aux spectateurs attentifs et a remercié Julie-Nadia Rancourt, sa collaboratrice et la directrice artistique de la pièce.

Les lumières s’éteignent ensuite. Place au spectacle! Félix Bourget entre sur scène. Lui, c’est Louis, le personnage principal de la pièce, un vice-président d’association qui amène sa maîtresse et accessoirement secrétaire du président de l’association dans la chambre Champlain au Plazza Hôtel. Drôle, très expressif le jeune homme donne le meilleur de lui-même. À de multiples reprises il fait rire le public avec ses gestes totalement loufoques.

Roudemia Jean, interprète de Catherine, sa maîtresse, fait une entrée fracassante dans sa robe de soirée rose pâle. Quelques minutes plus tard, elle est en peignoir. Le ton est donné. Avec cette pièce, le spectateur est assuré de bien s’amuser. Et c’est tout à fait le cas, pendant 1 h 45 – y compris 15 minutes de pause – le spectateur rit aux éclats chaque fois que la fenêtre de la chambre d’hôtel tombe et fait sursauter les occupants. Ou quand, le corps du détective privé – oui, vous ne rêvez pas, il y a bien un mort dans la pièce de théâtre – est suspendu à la porte du placard. Et en plus, ce n’est pas un mannequin qui joue le défunt, mais Eliot Pivato un élève qui est très convainquant! Ça doit être difficile d’avoir l’air inanimé pendant tout ce temps.

Rayan Sbeih qui tenait le rôle principal dans la pièce présentée en 2018, enfilait cette année le costume de Jean-Paul, le conseiller un peu coincé et totalement perdu de Louis. Lui aussi est hilarant et ses mimiques et grimaces font exploser de rire le public.

Mentions spéciales aux autres comédiens de la pièce dont le majordome Donald Duck joué par Danny Andary arborant une perruque blonde. Une petite référence au président américain qui a fait éclater de rire le public! Avec un nom pareil, il ne pouvait lui aussi que faire rire la galerie. Toufeeq Alayoubi qui interprétait Marc, le mari de Catherine. Il est arrivé en grognant, tel un lion en pleine détresse. C’est bien normal il découvre que sa femme le trompe. Avec son look grunge, le jeune homme détonne de sa femme infidèle. L’humour n’est pas que dans le texte ou les gestes, on le trouve aussi dans le costume.

Un pur moment de comédie comme Luc Bernier sait le faire. Décidément il choisit toujours bien ses comédiens!

PHOTO: Luc Bernier entouré des comédiens