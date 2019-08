Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a prononcé un discours le 19 août dernier à la conférence annuelle de l’Association des municipalités de l’Ontario qui se tenait à Ottawa.

M. Ford a confirmé que son gouvernement ira de l’avant avec une réduction des transferts aux municipalités en 2020 sans toutefois élaborer sur l’ampleur de ces compressions.

Il prévoit faire payer aux municipalités 30 % des coûts des soins de santé publics et 20 % pour la création de nouvelles places en garderie à partir de l’année prochaine. Il n’y aurait pas de modification au Fonds de partenariat avec les municipalités de l’Ontario pour cette année. Les changements viendront toutefois en 2020 et le premier ministre promet un fonds de transition pour aider les municipalités à composer avec les pertes de revenus pour l’année 2020.

Le premier ministre a mis plus d’emphase dans son discours sur les investissements à venir de son gouvernement. « Au cours des dix prochaines années, le gouvernement prévoit investir 144 milliards $ dans des projets locaux aux quatre coins de la province, disait-il. Cela comprend plus de 90 milliards $ au seul chapitre des réseaux de transport en commun et des routes provinciales afin de faciliter le déplacement des personnes et le transport des marchandises. Notre plan décennal d’immobilisations affecte également 17 milliards $ à la construction et à la rénovation de nos hôpitaux. Nous investissons 13 milliards $ pour construire de nouvelles écoles, et 1,4 milliard $ pour rénover les écoles existantes. »

Il a profité de cette tribune pour annoncer que la province acceptera à compter du 3 septembre 2019 les demandes au volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du programme d’infrastructure fédéral Investir dans le Canada. Cela représente un milliard de dollars affectés à d’importants projets locaux comme des centres communautaires et culturels ainsi que des installations sportives.

« Afin de trouver des économies et des gains d’efficience, et de moderniser la prestation des services, notre gouvernement a institué le Fonds pour la vérification et la responsabilisation, poursuit-il. J’ai appris avec grande satisfaction que 90 % d’entre vous ont accepté notre offre de couvrir les frais d’examens détaillés de vos budgets. Je vous en suis particulièrement reconnaissant, car nous avons fait la même offre aux conseils scolaires, mais seulement deux d’entre eux en ont profité, c’est décevant. Ces examens constituent un investissement de 7 millions $ visant à aider les conseils scolaires et les grandes municipalités à protéger les services publics de base pour les générations futures. Aujourd’hui, je suis ravi de vous annoncer que nous accordons du financement de transition pour votre processus budgétaire en 2020. Notre objectif consiste à aider nos partenaires municipaux à atteindre une meilleure durabilité financière pour que vous puissiez continuer à fournir les services importants sur lesquels compte la population au quotidien, comme les services de santé publique et de garde d’enfants.

« Nous veillerons également à ce que la structure du Fonds de partenariat avec les municipalités de l’Ontario ne soit pas modifiée pour l’année 2020, afin de vous offrir une plus grande certitude en matière de planification financière. Voilà le premier volet de notre approche : donner à nos partenaires municipaux plus de souplesse dans leurs budgets et s’assurer qu’ils peuvent offrir de la valeur au contribuable, car il n’y a qu’un contribuable.

Mais il est également important de s’assurer que la province n’entrave pas votre réussite.

Les formalités administratives et le fardeau réglementaire empêchent les collectivités locales de se concentrer sur l’essentiel : les services de première ligne dont les gens dépendent chaque jour.

« J’ai parcouru toutes les régions de notre province et rencontré les maires et mairesses de nos villes, qui sont de véritables champions pour leurs collectivités et leurs électeurs. Nous savons que les enjeux dont vos électeurs vous font part sont pour eux d’une grande importance. J’ai été moi-même conseiller municipal à Toronto pendant quatre ans et je ne saurais vous dire le nombre de fois que j’ai rencontré des électeurs confrontés à des situations inconcevables. Il est temps de redonner les rênes aux collectivités locales afin qu’elles puissent gérer elles-mêmes leurs affaires », conclut le premier ministre de l’Ontario.

Le congrès de l’AMO se déroulait sur quatre jours et était pour plusieurs municipalités une occasion importante de faire connaître les besoins de leur ville aux fonctionnaires provinciaux et aux élus présents. Discussions, conférences, ateliers et kiosques étaient au programme sur les trois étages du Centre Shaw où s’est déroulé l’événement.

PHOTO: Doug Ford