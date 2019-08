La Société Santé en français (SSF) annonce avec enthousiasme l’embauche de Jean-Gilles Pelletier en tant que prochain directeur général de l’organisme. M. Pelletier est présentement commissaire par intérim des services en français de l’Ontario. M. Michel Tremblay, directeur général de la SSF depuis 2013, quitte la SSF pour de nouveaux défis.

M. Pelletier a aussi occupé les fonctions de directeur général du Commissariat des services en français de l’Ontario, de vice-président de la Fondation Trillium de l’Ontario, de directeur général par intérim du Conseil des ministres de l’Éducation du Canada et de directeur général du Centre francophone de Toronto.

La présidente de la Société Santé en français, Anne Leis, se réjouit de l’embauche de M. Pelletier « qui nous arrive avec une grande expérience, un entregent et un leadership qu’il a exercé dans différents domaines de la francophonie canadienne. La Société est en très bonne position pour poursuivre son essor et continuer d’améliorer l’accès aux services de santé en français partout au pays. »

« La mission de la Société est d’une importance capitale pour les communautés francophones du Canada, a déclaré M. Pelletier. Je suis reconnaissant envers le conseil d’administration de la SSF de me donner la chance de faire une différence au niveau pancanadien pour que tous les francophones, où qu’ils soient, puissent vivre leur santé en français. »

Le conseil d’administration de la Société tient à remercier très chaleureusement Michel Tremblay pour ses six ans à la direction de la Société qui a connu pendant cette période, une expansion sans précédent et a réussi à se positionner comme un partenaire incontournable au niveau national dans le domaine de la santé en français en situation minoritaire.

M. Pelletier entrera dans ses nouvelles fonctions le 16 septembre 2019.

Véritable pont entre les communautés et les gouvernements, la SSF est un regroupement national dynamique, qui a pour objectif de promouvoir le développement de la santé en français pour les communautés francophones et acadienne vivant en situation minoritaire au Canada. La SSF, c’est le point de rencontre de 16 réseaux régionaux, provinciaux et territoriaux œuvrant à la concertation des partenaires intéressés à améliorer l’accès à des services de santé en français.

SOURCE : SSF