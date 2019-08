Le centre d’accès du Collège Boréal de Mississauga dispose d’une clientèle de plus en plus nombreuse. Or, c’est le campus de Toronto qui organisait jusqu’à récemment les événements socioculturels d’importance dont la Ville Reine était habituellement le théâtre. Le temps était donc venu d’offrir à la communauté collégiale de la banlieue une activité dans son propre voisinage.

C’est ainsi que le 16 août dernier, les clients du centre d’accès étaient invités au parc Huron de Mississauga pour un barbecue familial. Une quinzaine d’employés du Collège Boréal les y attendaient avec une grande quantité de nourriture. Quelques participants avaient aussi amené des gâteaux et l’activité, qui a pris son envol en fin d’après-midi pour se poursuivre jusqu’en milieu de soirée, a été ponctuée de jeux divers, question de briser la glace et de détendre l’atmosphère. Des gens de tous âges se trouvaient dans l’assistance, preuve que plusieurs clients étaient accompagnés de leur famille.

Selon Loanna Thomaseau, agente de promotion et recrutement communautaire, le Collège Boréal s’attendait à 150 inscriptions alors que 215 personnes ont, au bout du compte, manifesté leur intérêt à participer. Sans doute peut-on y voir un signe qu’il était plus que temps de donner aux clients des divers programmes offerts à Mississauga une occasion de se rencontrer et de se divertir.

L’événement se voulait d’ailleurs un geste d’appréciation à leur endroit de même qu’aux partenaires communautaires. Il s’agissait aussi d’une manière de faire connaître les services puisqu’une table avec des dépliants se trouvait sur place. En effet, un client, dépendamment de sa situation, ne connaît par forcément tous les programmes d’autant plus que ceux-ci sont nombreux, la seule différence entre le campus de Toronto et le centre d’accès de Mississauga étant que le secteur postsecondaire y est moins développé.

C’était la première fois qu’un barbecue était organisé par le Collège Boréal à Mississauga. « On espère que ce sera annuel », commente Mme Thomaseau. Au vu du succès de cette belle journée, il n’y a aucune raison de penser que ce ne sera pas le cas.

PHOTO : Les participants se sont réunis au parc Huron de Mississauga.