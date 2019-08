Glenn O’Farrell, alors président et chef de la direction de Groupe Média TFO, avait remis sa démission au conseil d’administration en juillet. Comme prévu, il a quitté ses fonctions le 16 août. Ses collègues de TFO n’ont cependant pas raté l’occasion de lui rendre hommage.

C’est ainsi que le lundi 12 août en après-midi, une touchante cérémonie a été consacrée à lui dire au revoir et à lui souhaiter du succès au plan professionnel.

Devant un parterre d’invités, quelques collaborateurs de M. O’Farrell se sont succédé au micro et lui ont adressé des mots empreints de respect et de reconnaissance. Glenn O’Farrell avait connu sa part de controverse l’an dernier alors que des dizaines de postes avaient été supprimés au sein du diffuseur public. Mais au cours des neuf ans qu’il a passé à la tête de TFO, son administration a aussi eu droit à bien des louanges.

La transformation de la chaîne de télévision en une entreprise médiatique multiplateformes n’est pas la moindre de ses réalisations. Une nouvelle plateforme, IDÉLLO, a ainsi vu le jour. Glenn O’Farrell a aussi fait du Groupe Média TFO un joueur important sur la scène nationale et même internationale de par les technologies pédagogiques qui y ont été développées et la chaîne est désormais un chef de file en médias numériques. Au cours des ans, nombre de ses séries ont joui d’une popularité croissante et, bien que largement orientée vers la jeunesse de par sa programmation, la station offre également un intéressant volet culturel destiné aux adultes.

Glenn O’Farrell occupe maintenant le poste de chef de la direction d’OAP – Ombudsman des assurances de personnes, un service de règlement des plaintes et d’information pour les consommateurs canadiens. Quant à l’embauche de son successeur, elle se fera sur la base d’un plan de relève qui guidera le choix du conseil d’administration. Un président par intérim devrait voir à l’essentiel avant qu’un président prenne la relève de façon permanente. C’est ce dernier qui sera appelé à exécuter les axes stratégiques établis dans le plan d’affaires 2019-2022.

PHOTO : Glenn O’Farrell s’adresse à l’assistance.