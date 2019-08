Depuis le lundi 19 août, Gilles Marchildon occupe le poste de directeur du campus du Collège Boréal à Toronto. Il s’est illustré dans maintes fonctions au cours des ans et a été jusqu’à récemment directeur général de Reflet Salvéo. L’organisme devait donc trouver quelqu’un pour lui succéder.

C’est maintenant chose faite mais à titre temporaire seulement : Lise Marie Baudry a accepté de prendre les rênes de l’organisme pour quelques mois. Un nouveau directeur général devra donc encore une fois être sélectionné mais, entre temps, Reflet Salvéo n’en sera pas moins entre bonne mains.

Mme Baudry a en effet une longue expérience au sein de la communauté francophone, du gouvernement ontarien et des services sociaux et de santé. Elle a notamment été directrice générale du Centre francophone de Toronto pendant neuf ans et, dans le cadre de cette fonction, a fait partie du conseil intérimaire responsable de la mise sur pied de Reflet Salvéo dont elle a été vice-présidente pendant quelques années.

Lise Marie Baudry n’arrive donc pas en terrain inconnu même si, sous la direction de Gilles Marchildon, l’organisme a continué de se développer et de multiplier les initiatives. Arrivé à la barre de Reflet Salvéo à l’automne 2014, M. Marchildon ne manquait jamais une occasion de multiplier les contacts entre l’organisme et la communauté de langue française.

Quant à Lise Marie Baudry, après avoir quitté le Centre francophone de Toronto en 2017, elle s’est lancée à son compte en devenant consultante. Son plus récent client fut le centre de santé communautaire Black Creek.

Reflet Salvéo célèbrera ses dix ans l’an prochain au moment où un nouveau directeur général, permanent celui-là, fera ses débuts au sein de l’organisme. Le dossier demeure donc à suivre et évoluera en parallèle avec une autre réalité qui marquera dès à présent le mandat de Mme Baudry : celui de la réforme du système de soins comprenant entre autres la création de l’agence Santé Ontario en remplacement des Réseau locaux d’intégration des services de santé.