Plusieurs titres franco-ontariens sont à l’affiche de Cinéfranco 2020. Court Toujours, le festival des courts métrages, en partenariat avec le Labo et le Front des réalisateurs indépendants du Canada, propose deux nouveaux programmes entièrement de contenu canadien dont 11 titres qui sont d’origine franco-ontarienne.

Périls du directeur Alexandre Loukos et Claire de Lune écrit et réalisé par Valérie Lecomte seront en diffusion dès le 23 novembre.

Alexandre Loukos, finissant de la Sorbonne à Paris en études de cinéma, développe une passion pour l’esthétique et l’analyse de ce médium. Il réalise un court documentaire sur le langage cinématographique singulier du cinéaste grec Théo Angelopoulos. M. Loukos explore ensuite la narration dans sa comédie L’Homme d’à côté, diffusée en Grèce et en France.

Son arrivée au Canada le propulse à devenir membre fondateur du Labo, à Toronto où, par de rencontres fructueuses, il signe son premier long métrage documentaire Sur les traces de Padejo.

Périls explore les défis et frictions d’une mise en scène théâtrale bien d’actualité avec les tensions morales récentes de notre société.

Comédienne, écrivaine et metteure en scène, Valérie Lecomte en est à son deuxième court métrage avec Claire de Lune. Tout comme son premier court métrage, elle en assure l’écriture, la réalisation et l’interprétation. Ces participations à l’écran en tant qu’actrice incluent le court métrage Pardonnez-moi père et la série HBO The Handmaid’s Tale.

Claire de Lune est récipiendaire du meilleur court métrage familial au Silk Road Film Awards ainsi que meilleur film canadien au Montreal Independent Film Festival et est co-produit avec Antoine Tapin aux productions Iridis. Claire de Lune s’engage dans les profondeurs des secrets de famille. Enfouis depuis trop longtemps, ils refont surface inévitablement.

La deuxième sélection de Court Toujours sera à l’affiche le 25 novembre. La sélection est composée de 12 courts métrages entre 3 et 15 minutes avec 9 d’entre eux issus de l’Ontario français. Quelques thèmes abordés : les défis de l’immigration, l’art du tatouage et la réalité des minorités francophones.

Pour plus de renseignements : https://www.cinefranco.com/?lang=fr

SOURCE – Élodie Dorsel

PHOTO – Valérie Lecomte