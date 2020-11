Quels auteurs canadiens-français recommanderiez-vous à vos amis curieux d’affiner leur culture? L’Association des auteurs et auteures de l’Ontario français (AAOF) offre la parfaite opportunité d’élargir ses connaissances sur le monde de l’écriture canadienne-française en ligne avec La croisée des mots, des rencontres littéraires mensuelles. Ces rendez-vous offrent la chance de s’entretenir avec des auteurs francophones du Canada qui « s’invitent dans votre salon! ».

En partenariat avec la Bibliothèque publique d’Ottawa et la Bibliothèque publique de Hearst, l’AAOF accueille deux auteurs ce mois-ci : Jean Boisjoli et Christian Quesnel, les 18 et 24 novembre respectivement. La rencontre débutera par une lecture, suivie d’une entrevue et d’une période de questions. Pour participer à la rencontre virtuelle, une inscription préalable est requise. Consultez le site de l’AAOF sous l’onglet Évènement.

Originaire du Manitoba, M. Boisjoli a vécu à plusieurs endroits au Canada, y compris Toronto! En 2017, il a remporté le Prix du livre Trillium avec son roman La mesure du temps et cette année, il est finaliste au même prix pour son roman Moi, Sam Elle, Janis. L’entretien du 18 novembre sera animé par Hugues Beaudoin-Dumouchel.

Doctorant en art contemporain à l’Université du Québec en Outaouais, M. Quesnel est auteur de bandes dessinées. Depuis le début de son parcours, il a été artiste en résidence au studio du CALQ à Londres et à l’Oberpfälzer Künstlerhaus en Bavière. Son art s’inspire de l’histoire et s’intéresse à l’exploration narrative et temporelle au sein d’une BD. L’entretien du 24 novembre sera animé par Jacques Poirier.

Pour plus de renseignements et inscriptions : https://aaof.ca/evenements/

SOURCE – Élodie Dorsel

PHOTO (crédit : Éditions de l’Homme) – Christian Quesnel