Esther Carenza, consultante juridique, a depuis toujours une longue liste d’engagements communautaires et l’un d’eux est de contribuer aux activités de Children’s Holiday Get Together and Other Events (CHGT), un organisme qu’elle a fondé il y a cinq ans.

À l’origine, cet organisme focalisait son attention sur les événements caritatifs se déroulant à l’approche des Fêtes avant de diversifier son approche pour inclure, par exemple, des ateliers de prévention contre les drogues ou les gangs de rue.

Il y a quelques semaines, à la mi-décembre, Mme Carenza s’est rendue à l’École élémentaire catholique Saint-Jean-de-Lalande, à Scarborough, pour y remettre de nombreux articles au nom de CHGT. Ce sont ainsi environ 450 $ en jouets qui ont été donnés à des élèves défavorisés ou à besoins particuliers.

Malheureusement, les restrictions sanitaires n’ont pas permis de rassembler les enfants le temps d’une activité. Ceci dit, il ne s’agissait pas d’une première visite à cette école pour Esther Carenza : elle était ainsi venue y faire une présentation, en novembre 2020, sur la dimension juridique de l’accès à l’égalité pour les Noirs et, la même année, avait également procédé à une distribution de cadeaux peu avant Noël.

D’ailleurs, décembre représente toujours un temps fort occupé pour tous ceux qui s’engagent pour une cause ou une autre et 2021 n’a pas fait exception pour Mme Carenza et son organisme.

Cela dit, c’est à l’année que le réseau de soutien et de participants (individus, entreprises, institutions, etc.) qui entoure Esther Carenza dans ses initiatives met la main à la pâte pour contribuer au bien-être des enfants. Ceux-ci et leurs parents sont toujours très reconnaissants pour les gestes posés à leur endroit.

L’engagement social de Mme Carenza a également acquis une dimension internationale, notamment au Nigeria où elle s’est rendue pour des projets d’ordre médical et sanitaire.

Le dévouement d’Esther Carenza auprès des diverses communautés du Grand Toronto lui a valu la reconnaissance de nombreux intervenants et organismes. Ainsi, elle s’est fait remettre un Certificat de reconnaissance pour leadership communautaire exceptionnel par le député Tom Rakocevic, a reçu un Waterfront Award pour son activisme communautaire, un Prix pour réalisation exceptionnelle remis par la Nigerian Canadian Muslim Association, un Prix pour leadership exceptionnel remis par l’Imdadul Islamic Centre, etc.

Bref, le personnel et les élèves de l’école Saint-Jean-de-Lalande peuvent se targuer de bénéficier de l’attention de cette Torontoise exemplaire qui sait faire la différence tant ici qu’ailleurs dans le monde.

PHOTO – Le directeur de l’école Saint-Jean-de-Lalande, Émile Banodji Kadissia, et Esther Carenza