Zaahirah Atchia, directrice régionale de Radio-Canada en Ontario, annonce la nomination d’Isabelle Fleury au poste de Première cheffe de l’information. Après plus de deux ans à la tête de l’équipe du Nord de l’Ontario, Isabelle Fleury s’engage dans un nouveau défi qu’elle entamera dès le 7 mars prochain dans la salle de nouvelles de Radio-Canada basée à Toronto.

Dans son nouveau rôle, Mme Fleury supervisera les chefs d’antenne du Téléjournal Ontario, les réalisateurs-coordonnateurs à l’information, les recherchistes, les journalistes web, et l’ensemble des reporters terrain et employés de la salle de nouvelles de Toronto qui opèrent en particulier dans la région du Sud de l’Ontario. Au total, cela représente une équipe de près de 40 personnes.

« Auparavant journaliste, Isabelle occupe le poste de Première cheffe des contenus du Nord de l’Ontario depuis 2019. Au fil de son parcours, elle a su démontrer sa polyvalence, sa créativité et une grande capacité d’adaptation. En sus d’être reconnue par ses pairs comme un leader positif, elle jouit d’une connaissance profonde des auditoires et des régions de l’Ontario. Son arrivée à ce poste clé permettra à nos équipes de continuer à offrir des contenus journalistiques pertinents et de grande qualité à notre auditoire pluriel. Je tiens à remercier chaleureusement Marko Roy qui continue à assurer d’une main de maître l’intérim jusqu’à l’entrée en poste d’Isabelle », indique Zaahirah Atchia, directrice régionale de Radio-Canada en Ontario.

« J’ai une immense reconnaissance pour la confiance que l’on m’a accordée et le travail sans relâche des employés de Radio-Canada dans le Nord de l’Ontario que je quitte avec une certaine émotion. J’aurai bientôt l’honneur de diriger une équipe composée de professionnels dynamiques, dévoués et talentueux pour qui j’ai énormément d’admiration et avec qui j’ai vraiment hâte de collaborer. La ligne éditoriale est forte en Ontario et je crois fermement en la rigueur journalistique et la passion de chacun des membres de cette équipe. Nous vivons un moment charnière autant dans le vaste monde du travail que dans celui de l’information. Toronto est la cinquième plus grande ville en Amérique du Nord ! J’y vois une occasion unique pour l’équipe de l’information à Toronto de prendre le lead et d’incarner la salle des nouvelles de demain. Je souhaite faire partie de cette équipe, de ce projet. Je veux mettre mes connaissances, mes compétences et ma créativité au service de cette vision. » confie Isabelle Fleury.

Isabelle Fleury est diplômée en histoire et en communication. En poste depuis 20 ans à Radio-Canada, elle occupe tour à tour les postes de journaliste culturelle, reporter aux nouvelles, réalisatrice puis animatrice d’émissions de radio dontLe matin du Nord dans le Nord de l’Ontario et L’heure de pointe pour les régions de Toronto et Windsor. Isabelle est ensuite nommée pour le poste de Première cheffe des contenus du Nord de l’Ontario basé à Sudbury, un mandat qu’elle occupera jusqu’au 4 mars 2022.

SOURCE – Radio-Canada