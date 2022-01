C’est le 17 janvier que le Club canadien de Toronto donnait fièrement le coup d’envoi des candidatures pour la cinquième édition des Prix RelèveON. Créée pour reconnaître et faire briller les jeunes talents d’affaires francophones vivant et travaillant partout en Ontario, cette initiative provinciale est soutenue par Desjardins.

« Nous tenons à remercier Desjardins de son soutien indéfectible aux Prix RelèveON. Fidèle partenaire depuis l’origine de notre concours, Desjardins sera encore présent à nos côtés pour les trois prochaines années et démontre une fois encore son engagement pour le rayonnement de la francophonie ontarienne, mais aussi pour l’épanouissement de notre jeunesse. Nous sommes fiers, malgré les circonstances, de célébrer, pour la 5e année consécutive, les accomplissements de cette nouvelle génération d’affaires qui représente avec brio notre communauté et ses intérêts ». déclare Alexandre Blanchard, co-président du comité organisateur RelèveON.

Les Franco-Ontariens âgés de 40 ans ou moins sont invités à soumettre leurs candidatures dès maintenant en se rendant sur la nouvelle plateforme du concours : releveon.ca. Les personnes intéressées ont jusqu’au 15 avril 2022 pour faire valoir leurs réalisations professionnelles et leur vision entrepreneuriale, ou encore celles d’une tierce personne méritante et inspirante. Quatre catégories de prix sont mises à l’honneur : Jeune professionnel, Jeune entrepreneur, Jeune cadre ou Jeune leader inclusif.

« Je suis très heureuse que le Club canadien de Toronto puisse de nouveau offrir une tribune d’exception à notre nouvelle génération entrepreneuriale francophone. En cette période sans précédent, les entrepreneurs et les professionnels doivent, plus que jamais, se réinventer et trouver de nouvelles manières de se développer et de collaborer pour répondre aux besoins d’un monde du travail transformé par la pandémie. Pour notre 5e édition, nous nous engageons à continuer à valoriser et promouvoir l’innovation, la résilience et la créativité de la relève des affaires franco-ontarienne. Du fond du cœur, merci à tous nos partenaires pour leur soutien, sans lequel les Prix RelèveON ne pourraient exister », ajoute Lise Béland, présidente du Club canadien de Toronto

Un jury présidé par Maryem Chajar, directrice, développement de marché à la Caisse Desjardins Ontario, et composé de personnalités franco-ontariennes reconnues du milieu des affaires sélectionneront les finalistes selon un ensemble de critères tels que l’innovation, les accomplissements et le leadership. Les noms des finalistes seront annoncés le 12 mai 2022 et les lauréats seront dévoilés en direct lors du Gala RelèveON, qui se déroulera le jeudi 16 juin 2022.

Les lauréats 2022 bénéficieront d’une couverture médiatique sur les ondes de Radio-Canada et de TFO, de séances personnalisées de coaching de leadership d’une valeur de 2 000 $ par personne et offertes par des professionnels renommés de la firme-conseil Humance, ainsi que de sessions de codéveloppement.

Le Gala RelèveON sera aussi l’occasion de découvrir le ou la récipiendaire du prix « Coup de cœur », remis par le jury, ainsi que la personnalité de la communauté francophone qui se verra remettre, par le conseil d’administration du Club canadien de Toronto, le prix Hommage Stéphane Teasdale, présenté par Cassels. Cette année, les Prix RelèveON partiront à la rencontre des candidats aux quatre coins de la province, du 1er mars au 10 avril 2022, par l’entremise d’événements en présentiel, si la situation sanitaire le permet, et de séances de réseautage en ligne.

SOURCE – Club canadien de Toronto