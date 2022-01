Alors que le gouvernement provincial s’engage à stimuler le développement économique francophone en Ontario, le ministère des Affaire francophones confirme son soutien à la Fédération des gens d’affaires francophones de l’Ontario (FGA) et lui alloue une enveloppe de 120 000 $ pour assurer la continuité, mais surtout la prospérité, de ses activités au service des entrepreneurs et des entreprises francophones.

Déjà fortement investi pour la vitalité du réseau économique francophone, le gouvernement permet à la FGA d’étendre et de renforcer la gamme de services de soutien offerts aux entreprises, notamment pour les PME.

« Nous sommes fiers de pouvoir maintenir et faire évoluer nos services pour soutenir nos entrepreneurs franco-ontariens, particulièrement en cette période qui reste incertaine et pose encore de nombreux défis pour le développement d’affaires, a indiqué Dominic Mailloux, président de la FGA.

« Nous remercions le gouvernement de sa confiance renouvelée et de cet appui financier qui va nous permettre d’aider de nombreuses PME à travers la province. Depuis ses premiers jours, la FGA a mis sur pied un programme d’accompagnement aux entrepreneurs qui va de conseils personnalisés pour lancer ses activités à des événements d’information et de réseautage gratuits pour créer des partenariats d’affaires solides. C’est avec beaucoup d’enthousiasme et un engagement sans faille que nous allons étendre la portée de ces services au cours des prochains mois. »

Cette subvention servira notamment à développer davantage :

● Les services d’aide au développement de l’entrepreneuriat féminin

● Les services de conciergerie

● Le répertoire des programmes gouvernementaux d’aide aux entreprises

● Le portail Quartier d’affaires

« La FGA a connu une première année riche en réalisations concrètes et en partenariats prometteurs rassemblant ainsi les acteurs clés du secteur économique francophone autour de buts et projets communs. Ce nouvel investissement du gouvernement permettra à la FGA de soutenir encore davantage la Stratégie de développement économique francophone de l’Ontario grâce à des initiatives tangibles qui viendront favoriser l’essor de l’entrepreneuriat et qui continueront à bâtir l’Ontario », a déclaré Caroline Mulroney, ministre des Affaires francophones.

SOURCE – FGA