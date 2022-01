Le mercredi 12 janvier, l’Association des francophones de la région de York (AFRY) invitait Soriba Kanté, coordonnateur de programmes à la Société économique de l’Ontario (SÉO), pour donner une présentation axée sur le thème L’optimisation de son réseau social en ligne dans le but de trouver du travail.

C’est, pour l’essentiel, sur la plateforme LinkedIn que M. Kanté s’est penché après quelques mots d’introduction de Rose-Marie Nguyen de l’AFRY. LinkedIn est à l’heure actuelle le plus grand réseau social de professionnels dans le monde. Les employés et chercheurs d’emploi y affichent leur curriculum vitae tandis que les entrepreneurs et recruteurs y cherchent des candidats à des postes qui demandent à être comblés.

Or, comme M. Kanté l’a expliqué, ce site Web est loin d’être statique et, pour augmenter leurs chances d’être recrutés, les chercheurs d’emploi doivent en faire une utilisation stratégique et non pas seulement se contenter d’y afficher leur profil.

Dans un premier temps, quelques astuces de base s’imposent : soigner sa photo de profil, choisir un titre professionnel explicite, résumer son parcours professionnel de manière accrocheuse, utiliser les bons mots-clés afin d’être repéré par les recruteurs, etc. Mais il y a plus : partager et publier régulièrement du contenu original et lié au monde du travail est important puisque c’est en étant actif sur LinkedIn qu’on y augmente sa visibilité.

En effet, interagir avec les autres n’est-il pas au coeur du réseautage? Plus encore, il s’agit de la voie quasi obligée pour accéder aux 80 % des emplois disponibles qui se trouvent sur le marché caché. Il est ainsi tout à fait raisonnable de solliciter des recommandations et la plupart des utilisateurs du site acquiesceront à cette demande. De plus, pour élargir son réseau, il est possible et même fortement suggéré de se connecter avec d’autres utilisateurs travaillant dans le même domaine, de se joindre à des groupes d’intérêts et d’y participer activement, de suivre les pages des entreprises qui nous intéressent, etc.

Soriba Kanté a également rappelé qu’il existe des outils sur LinkedIn pour améliorer son utilisation de la plateforme ou pour suivre une formation continue dans son domaine.

Après quelques mots sur les autres approches de réseautage, le présentateur a abordé un tout autre sujet, soit le programme CariELLES offert par la SÉO.

Il s’agit d’un programme conçu pour les femmes francophones, immigrantes ou réfugiées et appartenant à une minorité visible et par l’entremise duquel la SÉO leur offre un soutien personnalisé d’insertion sur le marché du travail. Selon M. Kanté, le jumelage avec des employeurs fonctionne particulièrement bien.

Pour le moment, CariELLES est offert exclusivement en ligne. Rien de bien surprenant considérant les circonstances. Tout ce qui appartient à la sphère du virtuel dominera les relations sociales pendant encore un bon moment. Le site LinkedIn et ses 675 millions d’utilisateurs n’a donc pas fini de susciter de l’intérêt.

PHOTO – Soriba Kanté