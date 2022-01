L’équipe de Réseau Ontario a pris la décision finale d’annuler la prochaine édition de Contact ontarois. À la suite des dernières annonces gouvernementales limitant les rassemblements intérieurs ainsi que la remarquable augmentation du nombre de cas de COVID-19 dans la province ontarienne et ailleurs, Réseau Ontario est contraint de prendre l’exceptionnelle et très difficile décision d’annuler cette édition de Contact ontarois qui aurait permis de souligner le 40e anniversaire de l’événement qui devait avoir lieu du 17 au 21 janvier 2022.

L’organisme a déployé toutes ses ressources afin de s’adapter avec l’objectif d’offrir un événement rassembleur et de qualité. Mais il est important avant toute chose à minimiser le risque et l’impact que cet événement pourrait avoir sur les délégués, les diffuseurs et l’équipe de Réseau Ontario.

« La situation actuelle, qui affecte l’industrie des spectacles et des arts, est un nouveau coup dur pour tout l’écosystème du spectacle vivant. Nous partageons la profonde déception de toutes et tous. Contact ontarois est, depuis 41 ans, un événement phare qui remplit une véritable fonction d’appui à la culture provinciale et nationale, particulièrement dans ce contexte de crise qui, nous le souhaitons de tout cœur, prendra fin bientôt. Réseau Ontario adresse aussi un salut amical et solidaire aux artistes et professionnels des arts de la scène, ainsi qu’aux autres événements professionnels qui devront peut-être prendre la même décision dans les prochaines semaines, précise Réseau Ontario dans un communiqué envoyé le 6 janvier. Nous vous invitons à rester à l’affût de nos prochaines communications et à nous suivre sur nos différents médias sociaux pour d’autres détails à venir. »