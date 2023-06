Alexia Grousson

L’Association des francophones de la région de York (AFRY) organise un concert gratuit pour tous, au Newmarket Community Centre and Lions Hall, le 24 juin, pour fêter la Saint-Jean.

« Nous avons une belle occasion de démontrer que la population francophone est vivante et bien engagée dans la région. Pour la première fois depuis trois ans, nous sommes très excités de pouvoir offrir un spectacle gratuit pour la Saint-Jean. Cette activité permettra aux participants d’échanger et de renouer le contact, souligne Alain Baudoin, président et directeur général par intérim de l’AFRY.

« Nous espérons que les membres de la communauté viendront en grand nombre, accompagnés de leurs amis, leurs voisins et leur famille. C’est bon de pouvoir enfin se rassembler et passer du bon temps tous ensemble après ces dernières années d’isolement. »

L’auteur-compositeur-interprète Dave Harmo divertira les participants. Dans ses chansons, il raconte les choses simples de la vie au quotidien, à travers la famille et l’amitié. Cet artiste sait aussi manier les guitares, les percussions, le banjo et l’harmonica. Pendant le concert, la moitié des chansons interprétées sera de son répertoire personnel et l’autre moitié sera des chansons populaires du Québec.

« Cette fête de la Saint-Jean est l’occasion pour la communauté de York de renouer avec la francophonie, de célébrer avec amis et famille, d’avoir du bon temps sur la rue Main de Newmarket et de démontrer son intérêt et de soutenir la francophonie. J’espère que beaucoup de monde sera présent. Cette soirée nous permettra aussi de prendre le pouls des participants pour savoir si ce genre de soirée les intéresse, et si nous pouvons ainsi prévoir des activités similaires prochainement », conclut Alain Baudoin.

Photo : Dave Harmo