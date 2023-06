La Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada a remis le jeudi 8 juin, à Calgary, ses prix Boréal 2023 à deux personnes et une organisation qui se sont démarquées par leur contribution au développement de la francophonie et au rayonnement du français

Florence Ngenzebuhoro, une leader communautaire qui a dévoué sa carrière à défendre les droits des réfugiés et des nouveaux Canadiens, des filles et des femmes vulnérables et des minorités francophones a reçu le prix Boréal inclusion. Mme Ngenzebuhoro est la directrice générale du Centre francophone du Grand Toronto.

Céline Baillargeon-Tardif a reçu le prix Boréal leadership pour sa contribution à l’épanouissement de la francophonie dans la région de Cornwall-Alexandria. Mme Baillargeon-Tardif a siégé à plusieurs conseils d’administration et occupé la direction générale de plusieurs organismes communautaires dont, depuis 2014, l’ACFO Stormont-Dundas-Glengarry.

Et l’Association des collèges et universités de la francophonie canadienne a mérité le prix Boréal Rapprochement pour son travail, notamment, à la création de liens entre le Québec et les communautés francophones et acadienne au niveau de la recherche.

Source : FCFA