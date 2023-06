Richard Caumartin

Le Bureau du Québec à Toronto (BQT), avec l’appui du ministère québécois de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation a invité les chefs, restaurateurs, distributeurs, acheteurs et médias spécialisés de la grande région torontoise à venir rencontrer 70 entreprises du secteur agroalimentaire de la Belle Province et découvrir des centaines de produits tels que de la viande de bison, du foie gras, des fromages, des collations et desserts raffinés, des confiseries, une variété de bières et de pains et bien plus encore.

Cet événement d’envergure a eu lieu le 5 juin au Roy Thomson Hall et l’équipe du BQT attendait les visiteurs à l’entrée du site avec en tête de liste sa cheffe de poste, Catherine Tadros.

« C’est notre 11e édition de Rendez-vous gourmet Québec et notre plus grande, déclare-t-elle, en rappelant que le BQT fête son 50e anniversaire dans la Ville reine cette année. Avec 70 entreprises du secteur agroalimentaire, je crois que les chefs et restaurateurs de Toronto seront impressionnés par la qualité et les délicieuses saveurs des produits du Québec. »

C’est un retour réussi pour ce « rendez-vous du palais » annuel initié en 2010 puisque l’événement a pris une pause de deux ans pendant la pandémie. Le Québec est riche en histoire, en magnifiques paysages et en saveurs uniques. Les exposants venus rencontrer le public et les gens d’affaires à Rendez-vous gourmet Québec se sont assurés que les visiteurs goûtent à leurs produits.

C’est le cas de Magali Vézina, coordonnatrice au développement des affaires du Domaine Le Cageot, un vignoble et une distillerie nordique à Saguenay. Cette entreprise a lancé le premier vin mousseux de bleuets sauvages au Québec et dans le monde entier.

« Après une décennie à créer notre propre cépage, le Saint-André, nous mettions en terre 8000 plants de vigne devenant ainsi le premier vignoble reconnu par la Société des alcools du Québec au Saguenay–Lac-St-Jean. Nous sommes parmi les pionniers dans ce domaine », précise Mme Vézina.

Un autre exemple de délicieuse découverte est certes la rencontre avec Carmelina D’Orsa de l’entreprise Northfork Bison. Œuvrant dans l’industrie du bison depuis 1997, cette entreprise offre au marché une option unique, saine et naturelle au bœuf.

« Notre mission est beaucoup plus qu’une occasion d’affaires, insiste-t-elle. Il s’agit d’un engagement à un style de vie sain en harmonie avec le bien-être de l’environnement et des animaux. Nous ne sommes pas un intermédiaire ou un revendeur. Northfork Bison s’implique dans chaque aspect de l’entreprise, de l’élevage des bêtes à la distribution des produits. Nos animaux sont élevés et sélectionnés avec soin et nos produits sont vieillis lentement ou refroidis à l’air frais. Chez Northfork Bison, nous sommes fiers de notre histoire et sommes passionnés par le travail que nous accomplissons chaque jour afin d’offrir à nos consommateurs la meilleure expérience de la ferme à la table. »

Rendez-vous gourmet Québec a permis ces belles découvertes et fait la preuve encore une fois que la gastronomie et les produits agroalimentaires sont toujours une force économique pour la Belle Province.

Photo : Magali Vézina du Domaine Le Cageot