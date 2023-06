Plusieurs membres de la communauté scolaire et du personnel ainsi que le maire d’Aurora étaient à l’École secondaire catholique (ÉSC) Renaissance, le mardi 30 mai, pour célébrer le 25e anniversaire de la première école secondaire catholique de langue française dans la région de York.

La célébration de ce jalon important a été menée par l’équipe de direction de l’école, Mélanie Remeikis et Jamie Montpellier. La cérémonie a débuté par une liturgie de la Parole, présidée par le Père Peter Haddad de la Mission catholique Saint-Frère-André.

Cette école est devenue réalité grâce à la bataille menée par Betty Durocher qui était alors la présidente de la section de langue française du York Separate School Board. C’est avec sept familles qu’à été créée l’école qui occupait les locaux du troisième étage de l’école anglaise Cardinal-Carter. Cette entité francophone portait le nom d’École secondaire Cardinal-Carter.

En 2006, sous le leadership du directeur de l’époque, Jean Bouchard, elle a adopté le nom d’ÉSC Renaissance et a déménagé en 2008 dans ses locaux actuels au coin de Bathurst et Bloomington. En 2019, en raison de la forte croissance des effectifs, le Csc MonAvenir a ouvert un site temporaire à Maple pour les élèves de 7e et 8e années qui est devenu l’École intermédiaire catholique Renaissance.

« Félicitations à la grande famille de Renaissance pour vos 25 ans! Il ne fait aucun doute que les Phénix sont soudés et fiers de leur école. À la Table du Conseil, c’est notre bataille quotidienne d’offrir aux élèves une éducation en français de qualité dans un environnement propice à l’apprentissage et nous sommes heureux à l’idée d’ouvrir une troisième école secondaire à Woodbridge en 2024 », souligne Geneviève Grenier, présidente du Csc MonAvenir.

Le directeur de l’École intermédiaire Renaissance, André Bentivoglio, et Jamie Montpellier, ont souligné le fort sentiment d’appartenance qui unit la communauté scolaire. « Phénix un jour, Phénix toujours! », a rappelé M. Bentivoglio.

Les élèves de la chorale ont fait valoir leurs talents en chantant Dans la joie et Toi et moi pour l’occasion.

Le rendez-vous a été donné en 2033 pour ouvrir la capsule de temps verrouillée en 2008 et célébrer le 25e anniversaire de l’ÉSC Renaissance dans ses locaux actuels.

Source : Csc MonAvenir

Photo : De gauche à droite : Anik Gagnon, André Blais, Mélanie Remeikis, Jamie Montpellier et André Bentivoglio