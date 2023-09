Richard Caumartin

ApéroChic, c’est un concept original de soirées chic à la parisienne pour tout le monde, anglophones comme francophones, avec un thème et un lieu différents chaque mois. Le jeudi17 août, le thème était « Soirée blanche – Saint-Tropez » et l’activité se déroulait au bar Rebel à Toronto.

L’organisatrice et cofondatrice d’ApéroChic, qui préfère qu’on la surnomme « La Parisienne », avait demandé aux participants de se vêtir tout de blanc pour respecter la tradition née à Saint-Tropez, un petit village méditerranéen célèbre du sud-est de la France. Ce concept a été créé et popularisé par le millionnaire français Eddie Barclay dans les années 1980 et depuis il s’est répandu partout dans le monde.

« Nous avons créé ces soirées il y a une dizaine d’années. Je trouvais qu’il manquait d’activité le soir, après le travail, où l’on pouvait se détendre et faire des rencontres intéressantes à Toronto, explique La Parisienne. Nous proposions habituellement un événement mensuel mais, depuis la covid, nous en avons fait un peu moins. Je pense que nous allons reprendre maintenant à un rythme plus régulier. »

Les endroits diffèrent selon les thématiques choisies. « Nous avons enchaîné cette fois-ci deux grands événements avec le Bastille Day le 14 juillet, une activité phare pour la communauté française de Toronto où l’on peut accueillir entre 1500 et 2000 personnes, et maintenant la Soirée blanche », ajoute l’organisatrice.

Une semaine plus tard, ApéroChic organisait une autre soirée pour 100 personnes sur le toit d’un nouveau bar de Toronto, le Mineral Lounge, qui vient juste d’ouvrir ses portes. L’atmosphère y est assez exceptionnelle avec un décor « rétro Hollywood glamour des années 1980 » et une ambiance beaucoup plus intime.

« Nous avons environ 12 000 membres qui nous suivent et qui reçoivent une invitation pour chacune de nos activités, confirme La Parisienne. Ce ne sont pas juste des francophones, ce sont également des francophiles. Des événements comme Bastille Day et Soirée blanche attirent beaucoup de Français mais pour la plupart des autres rendez-vous d’ApéroChic, ils restent minoritaires. On représente bien la diversité torontoise, poursuit-elle.

« Côté démographique, pour Bastille Day par exemple, nous attirons une communauté plus jeune et francophone, tandis que pour d’autres événements, il s’agit plus des personnes entre 35 et 50 ans, en moyenne, dépendamment des thématiques. Nous touchons un public vraiment très large, un genre de mini-Toronto avec des personnes qui viennent du monde entier. C’est ça la magie d’ApéroChic! »

« L’ambiance est bienveillante et conviviale, beaucoup de personnes y viennent seules. Il n’y a pas de laissé-pour-compte. Les gens sont là pour s’amuser, pour sortir de la routine et avoir l’occasion de faire de nouvelles rencontres. Chacun y trouve son compte : certains sont célibataires et veulent y trouver l’amour, d’autres qui viennent d’arriver à Toronto et qui se cherchent des amis, et certains font des contacts professionnels. L’idée derrière ApéroChic est de voir les gens heureux. C’est ce qui nous plaît et nous motive », conclut-elle.

L’animation musicale de la Soirée blanche était assurée par Gregory Jackson avec des succès des palmarès français et international. Parmi les soirées ApéroChic précédentes, il y a eu entre autres celles de la Galette des rois, du Beaujolais nouveau, et de la chandeleur (ou le jour des crêpes). Ces activités font la promotion de certaines traditions françaises auprès des Torontois.

Photo : Ce groupe de Français n’a pas manqué cette occasion de se retrouver entre amis de la région parisienne pour une soirée des plus conviviale à Toronto.