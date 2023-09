Le Forum national des jeunes ambassadeurs du Français pour l’avenir s’est déroulé du 13 au 18 août sur le campus de Mount Saint-Vincent University à Halifax et a réuni 35 jeunes de partout au Canada, dont 9 de l’Ontario.

Un discours inspirant de Lena Metlege Diab, députée fédérale de Halifax-Ouest et membre de la Section canadienne de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie, a lancé le début des festivités lors de la cérémonie d’ouverture du 14 août.

Au programme de la semaine : des activités sur l’insécurité linguistique, le leadership et la gestion de projet; des débats sur les problématiques autour du bilinguisme, des jeux et plusieurs autres activités qui ont eu pour objectif de renforcer la confiance et le sentiment d’appartenance des participants et participantes.

À partir de la rentrée, les jeunes deviendront ambassadeurs du français dans leur école pour l’année scolaire 2023-2024. Ils auront pour mission d’organiser des activités en français pour promouvoir le bilinguisme dans leur communauté.

Au cours de la semaine, les futurs ambassadeurs du bilinguisme ont noué des liens d’amitié avec des francophones et francophiles des quatre coins du pays. Pour beaucoup, c’est un début de communauté en français en dehors de l’école. Pour Le Français pour l’avenir, c’était aussi l’occasion de réunir les membres du conseil d’administration pour échanger avec les jeunes dans le cadre de la planification stratégique 2023-2028 de l’organisme.

Lors de la cérémonie de clôture, la sénatrice Julie Miville-Dechêne et le ministre néo-écossais Colton LeBlanc ont transmis des messages encourageants aux jeunes. Les ambassadeurs repartent la tête pleine de souvenirs et avec une confiance renouvelée dans leur identité langagière, chacun ayant développé sa définition personnelle du bilinguisme.

Source : Français pour l’avenir

Photo Français pour l’avenir : Les participants et le conférencier Mathieu Gingras