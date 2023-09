Richard Caumartin

Du 15 au 17 septembre à l’amphithéâtre The Bentway, sous l’autoroute Gardiner, le festival Francophonie en Fête propose une série de 23 spectacles gratuits, et pour ouvrir les festivités, l’organisme offre un breuvage gratuit aux premiers festivaliers qui arriveront sur le site dès 15 h le vendredi 15 septembre.

Bien qu’intéressante, la programmation que voulait présenter les organisateurs a dû être amputée. « L’année dernière, nous avions étalé le festival sur quatre jours. Nous voulions répéter l’expérience cette fois-ci avec une journée familiale le 24 septembre, la veille du Jour des Franco-Ontariens avec, comme tête d’affiche, Le R Premier, mais à notre grande surprise, deux subventions sur lesquelles nous comptions ont été annulées », explique le directeur général de l’organisme, Jacques Charette.

De plus, ces subventions annulées ont affecté la participation de plusieurs artistes franco-ontariens vivant à l’extérieur de Toronto. « Dans le programme restant, nous avons dû éliminer tous les artistes de l’extérieur pour qui nous devions louer des chambres d’hôtels, confirme M. Charette. Nous ne pouvions plus nous permettre ces dépenses onéreuses. Malgré cela, nous sommes chanceux du fait que tous les artistes de la région qui se produiront à The Bentway du 15 au 17 septembre ont accepté de réduire leur cachet de 200 $ par solidarité pour Francophonie en Fête. Un geste très généreux que nous avons grandement apprécié pour la survie de notre 18e édition. »

À la suite de ces imprévus, l’organisme a donc décidé de célébrer le Jour des Franco-Ontariens dans sa programmation du dimanche 17 septembre dès 11 h avec une pièce de théâtre pour les enfants suivi de deux concerts pour les petits jusqu’à 14 h dans une ambiance des plus familiales et animés par Balloon Maestro.

« Nous avons tenté de créer un certain élan dans notre programmation en présentant en début de journée des artistes moins connus mais talentueux et qui ont un beau potentiel. Puis, plus la journée avancera, plus les visiteurs reconnaîtront les têtes d’affiche. Somme toute, une belle brochette de talentueux musiciens de la région. Venez fêter avec nous! », conclut Jacques Charette.

Parmi les artistes du vendredi, Anne-Sophie Roy, le Trio classique Hassiba et le maître incontesté du djembé à Toronto, Amadou Kienou, seront sur la scène du Bentway. Le lendemain, Welcome Soleil lancera les festivités, suivi de Zilis d’Or, un groupe mené par le Haïtien Dieufaite Charles dont le style de musique est un amalgame du rythme traditionnel africain racine, du R&B, du reggae, le soul, et « le tout nouveau nom qu’il apporte dans son palmarès musical, l’African Soul ou Zantray Dafrik (en bon créole) ».

Cette performance invitante mettra la table pour Fred Boutin, qui présentera des extraits de son récent album, et Suzelle (Suzie Bisaillon) qui jouera avec lui. La journée prendra fin avec la prestation de Vincent Bishop et sa musique néo-trad qui fera sans doute danser le public sous l’autoroute.

Ce week-end musical se poursuit le dimanche avec Amandine et Rosalie (théâtre pour enfants), Célia Opéra, une performance de Philippe Flahaut qui jouera du blues en duo avec Éric Saint-Laurent, Abel Maxwell avec des chansons de son album 5 Roses, Cactus Club et Butterfly Band, ces musiciens du monde qui proposent une musique à saveur guinéenne.

Pour plus de renseignements, visitez le www.francophonie-en-fete.com.

Photo (Francophonie en Fête): Dieufaite Charles, Fred Boutin, Amandine et Rosalie, Abel Maxwell