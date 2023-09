Richard Caumartin

Les employés du Centre francophone du Grand Toronto (CFGT) n’ont pas chômé cet été avec plusieurs activités au programme pour les francophones de la région. Outre les programmes et ateliers usuels, la saison a débuté avec une célébration spéciale le 30 juin aux îles de Toronto. Le CFGT a tenu à saluer l’engagement des personnes alliées qui accompagnent les nouveaux arrivants dans les écoles secondaires francophones et soulignent leurs efforts durant l’année scolaire.

L’organisme a remercié l’équipe des Travailleurs en établissement dans les écoles, l’agente de liaison communautaire Roza Belai du Conseil scolaire catholique MonAvenir, Yollande Dwema Pita du Centre d’orientation pour la prévention des agressions, Eillen Sellam, agente de liaison du Conseil scolaire (Cs) Viamonde et les élèves des trois écoles secondaires du Cs Viamonde. Grâce au programme PIDEF du CFGT, les élèves PANA des trois écoles secondaires catholiques de Toronto ont reçu leur certificat des mains de Mme Dwema Pita.

Puis, à la fin juillet, le CFGT a proposé une journée spectaculaire à l’école Père-Philippe-Lamarche pour l’activité FRANCOpourleFun, un tournoi de soccer qui fait partie de la programmation du CFGT depuis plusieurs années dans le cadre de son programme de connexion communautaire, et qui permet de rassembler la communauté francophone de toutes origines pour un moment de détente sportifet convivial. Entre le soccer, la danse et une ambiance électrisante, le succès était au rendez-vous.

Cuisinepreneures

Le projet « Femmes en action » du CFGT est un programme d’accompagnement en entrepreneuriat pour les femmes francophones du Grand Toronto qui repose sur des cohortes structurées pour former, soutenir et accompagner par le mentorat et le coaching individuel les femmes qui souhaitent se lancer en affaires. Il est composé de quatre volets dont celui intitulé « Cuisinepreneures ». Deux cohortes durant l’année suivent une formation de 10 semaines avec pour objectif d’offrir aux nouvelles arrivantes les outils nécessaires pour démarrer leur propre activité dans le secteur agroalimentaire. Cet été, les femmes participant au programme ont réalisé de succulentes réalisations amuse-bouche accompagnées par le chef Clency Richard Amourdon, ainsi qu’un brunch canadien.

Enfin, des jeunes de 12 à 30 ans ont vécu une expérience unique et enrichissante en août grâce au camp nautique offert par le CFGT, en collaboration avec Broad Reach Canada. Ils ont appris la sécurité maritime et découvert Toronto sur le lac Ontario.

Photo (CFGT) : Le chef Clency Richard Amourdon entouré des participantes au programme « Cuisinepreneures »