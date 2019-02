L’organisation culturelle à but non lucratif Akwaba Cultural Exchange fêtait ses 10 ans au Collège Boréal le samedi 2 février dans l’après-midi.

Débarqué à Toronto en 2008 après avoir enseigné 11 ans à New York, Jean Assamoa a fondé Akwaba peu de temps après son arrivée en 2009. Cet organisme a une signification bien particulière. « Chez le peuple Akan de Côte d’Ivoire, le mot Akwaba signifie bienvenue. La porte est ouverte à tout le monde », confie-t-il.

Akwaba, c’est donc plus qu’un groupe de danse et de musique africaines. L’organisme se consacre aux programmes d’éducation culturels et artistiques, à la promotion de la culture africaine par le biais de la danse, de la musique et de la vie culturelle des Africains. « Nous essayons de faire comprendre aux gens ce qu’est l’Afrique et sa culture. Nous avons toujours collaboré avec d’autres organismes communautaires », ajoute M. Assamoa.

Akwaba est présent dans plusieurs écoles de Toronto à Sault-Ste-Marie en passant par Sudbury. « Les écoles me contactent de tout l’Ontario. Ce que je fais est très varié et dépend des programmes des écoles. En donnant le cours de tambour par exemple aux jeunes, j’explique également l’importance de cet instrument en Afrique.

C’est un cours éducatif et ludique », ajoute-t-il. Il faut dire que depuis une trentaine d’années, Jean Assamoa a cette passion pour le partage et l’enseignement.

Cet après-midi de danse et de musique est pour M. Assamoa un bon moyen de « célébrer la réussite de l’organisme » qui a reçu des médailles. Au cours de l’événement, le groupe composé de 10 membres a dansé sur différentes musiques. « Chaque danse a son histoire que nous racontons à travers les mouvements. Chaque danse a donc son rythme, ses costumes, son maquillage et ses propres pas. »

Akwaba avait préparé une série de danses pour les spectateurs. Ainsi, « nous faisons Abodan du peuple Akan, pour accueillir », indique M. Assamoa. Avec Gbégbé qui vient du peuple Bété de Côte d’Ivoire, et Tématé, « nous présentons les gestes utilisés lors de la récolte dans les champs ».

L’activité s’est terminée avec le balai Zaouli et le masque Zaouli présenté pour la première fois au Canada, a indiqué M. Assamoa, ainsi que la danse zulu d’Afrique du Sud.

PHOTO – Akwaba : beaucoup plus qu’un groupe de danse et de musique africaines