Pour les 10 ans d’Akwaba, Serge Paul a été invité à parler du multiculturalisme et de la diversité en Ontario.

Avec sa double casquette, celle du Conseil scolaire Viamonde et celle de l’ACFO-Toronto, ce Franco-Ontarien d’adoption a évoqué le multiculturalisme dans les écoles francophone du Grand Toronto.

« Viamonde s’appelle comme ça car nous avons plus de 65 nationalités. Et on est diversifiés, c’est-à-dire qu’on est dans les grandes et les petites villes. »

On le voit, la francophonie est vraiment multiculturelle et les jeunes générations, qui sont les futurs travailleurs de demain, viennent d’horizons différents. « Chacune des cultures présente est aussi forte l’une que l’autre et s’enrichit l’une de l’autre. C’est très canadien d’apprécier la richesse de la diversité », confie M. Paul.

Cependant, pour former tous ces jeunes, il a fallu faire évoluer les programmes scolaires depuis une décennie selon le conférencier. L’éducation s’est adaptée. Aujourd’hui, les enseignants sont formés – que ce soit à Viamonde ou à MonAvenir – pour répondre à ce multiculturalisme. Ils apprennent à gérer différentes cultures et réactions.

Serge Paul a donné un exemple très intéressant : « Regarder dans les yeux est un manque de respect dans la culture africaine de l’enfant vers l’adulte alors qu’au Canada c’est le contraire. Il faut regarder l’enseignant dans les yeux ».

Justin Djedje qui enseigne dans le programme d’appui aux nouveaux arrivants a rebondi sur ce sujet. « En Afrique, il y a plus d’hommes dans l’enseignement que de femmes et ici, c’est l’inverse. Dans leur culture, l’homme est le chef de famille. J’ai vu des élèves se boucher les oreilles chaque fois que l’enseignante parlait car ils ne voulaient pas recevoir d’ordres d’une femme. ». Il a donc été nécessaire de faire un travail avec l’enfant.

On le voit, l’éducation est en constante évolution et cela bénéficiera les futures générations!

PHOTO: Serge Paul (au centre) a participé à sa façon aux festivités.