La fête annuelle de la paroisse Sainte-Famille a réuni, le dimanche 3 février, près de 300 fidèles à l’agora de Notre Place à Mississauga. C’est là que s’est poursuivie la tradition de célébrer l’apport des bénévoles qui offrent leurs talents et leur temps pour la bonne marche de cette communauté catholique. Animée par Sylvie Nikiema, le thème de la célébration était « Conduisez-vous en Enfants de lumière » (Éphésiens 5 :8).

L’activité a eu lieu après l’eucharistie et un repas-partage était offert à la communauté, c’est-à-dire que plusieurs paroissiens ont apporté un plat principal, une entrée ou un dessert fait maison. Avant le repas, le curé de la paroisse, le père Antoine Badr, a remercié les fidèles qui ont répondu en grand nombre à l’invitation et ses nombreux bénévoles pour leur générosité tout au long de l’année.

Les enfants pouvaient jouer au basketball ou autres sports dans le gymnase de l’école Sainte-Famille pendant que les adultes mangeaient en attendant les spectacles d’animation. Trois écoles élémentaires de la région de Peel ont offert des prestations musicales et de danse. Le premier groupe à se présenter sur scène était la chorale de l’école Sainte-Jeanne-d’Arc. Les élèves ont interprété deux chants de Kids United, soit On écrit sur les murs et On vous souhaite tout le bonheur du monde.

Puis les jeunes de l’école René-Lamoureux ont suivi avec un spectacle de danse et les chansons Que ma bouche chante ta louange et Mille colombes. Finalement, une première participation à cet événement pour les élèves de l’école Saint-Jean-Bosco située à Caledon qui ont aussi interprété deux chants, L’oiseau et l’enfant puis Siyahamba, un chant traditionnel zoulou dont le titre signifie « nous marchons ». Il a été repris par le compositeur Andries Van Tonder dans les années 1950 pour en faire un refrain chrétien « Nous marchons dans la lumière de Dieu ». Les parents des enfants et les membres de la communauté ont apprécié le spectacle.

PHOTO: L’agora de Notre Place était remplie à capacité.