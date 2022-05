Le WeeFestival, le seul festival du genre à Toronto, reviendra avec des spectacles en direct et en personne à Toronto, du 31 mai au 12 juin.

Dans ce qui sera la sixième édition depuis le lancement du festival en 2014, le WeeFestival proposera plus de 50 spectacles et événements pour les enfants de moins de six ans. Le programme dynamique et diversifié de deux semaines de premières expériences théâtrales inoubliables comprend des spectacles de musique, de danse et de marionnettes en anglais, en français et sans aucun mot!

Une des caractéristiques du festival 2022 est le nombre de nouvelles œuvres pour très jeunes enfants créées par des artistes canadiens. Il s’agit notamment de la première en anglais et en français de Yassama et la calabasse au cauris de l’artiste de danse acclamée Lua Shayenne, The Friendship Star de Cheri Maracle et HauNodi du duo Rubena Sinha et Diana Tso.

Anna Newell, célèbre créatrice de théâtre irlandaise, emmènera son ensemble pour présenter « I Am Baba », une pièce transformatrice destinée aux enfants de 0 à 12 mois, dans le cadre de spectacles dédiés aux nouveaux parents engagés dans le programme de sensibilisation du festival. Pour les enfants de moins de 24 mois, le festival accueille à nouveau le spectacle de danse Tricoter (Bébé) de la compagnie Foolish Operations de Vancouver.

Le WeeFestival poursuit sa tradition de présenter des arts de la marionnette inventifs avec les productions de Bois de Puzzle Théâtre, Le Carré à sable de Tenon Mortaise, Mer océane de la compagnie Le Chemin qui marche et Lettres de la Ville-Peinture de Valise Théâtre, toutes originaires du Québec.

a série numérique Spark Arts du WeeFestival 2022 touchera les élèves dans leur classe à Toronto et au-delà avec quatre productions, chacune étant proposée comme une source d’inspiration pour susciter des projets artistiques uniques pour la classe. La série Spark Arts comprend Früh Stück du Helios Theatre d’Allemagne, KACA CAKA : The Mirror du Papermoon Puppet Theatre d’Indonésie, Doodle Pop! du Brush Theatre de Corée du Sud et Yassama et la calabasse au cauris de Lua Shayenne.

Le WeeFestival se déroulera au Factory Theatre de Toronto, à l’AKI Studio, et à l’Alliance française, et The Assembly Hall (Etobicoke), ainsi qu’avec des partenaires du réseau, le Théâtre Aquarius (Hamilton) et le Centre culturel Aurora (Aurora).

En partenariat avec l’Alliance française et le partenaire du programme francophone du festival, le Théâtre francais de Toronto, le WeeFestival touchera les familles et les étudiants francophones et francophiles.

En plus des spectacles présentés, le WeeFestival proposera une série d'événements familiaux, de concerts et de séries d'auteurs et d'illustrateurs pour enfants. D'autres activités comprendront des ateliers de développement professionnel pour les éducateurs et les artistes et un programme de conférences pour les professionnels.



Le programme complet et plus de détails sont disponibles sur https://weefestival.ca/shows/

Pour obtenir des renseignements généraux sur le festival, rendez-vous sur www.weefestival.ca

Source : WeeFestival

Photo : courtoisie du WeeFestival