Le président du Collège Boréal, Daniel Giroux, a effectué une tournée dans plusieurs villes du Centre-Sud-Ouest pour faire une mise à jour du plan stratégique 2020-2025 proposé il y a deux ans et consulter les communautés francophones de la province.

Ainsi, le mercredi 4 mai, il était à Toronto (le matin) et à Mississauga (en après-midi). M. Giroux était accompagné de Michel Doucet, vice-président des Services corporatifs, et Lise Béland, vice-présidente pour la région du Centre-Sud-Ouest.

Il a été question,entre autres, du Programme relais pour les professionnels formés à l’étranger en Gestion de chaînes d’approvisionnement avec, pour cible, les professionnels formés à l’étranger, les diplômés, les sous-employés et ceux qui sont sans emploi.

Le programme a pour leitmotiv « Tout le monde a des options », et s’inscrit dans le cadre stratégique 2020-2025 qui repose sur trois axes majeurs gravitant autour des orientations et des priorités soit l’accessibilité, la qualité et la visibilité.

Le premier englobe des programmes et des services adaptés aux besoins de l’étudiant, des clients et des employeurs. Le second axe insiste non seulement sur les programmes et les services, mais aussi sur un meilleur environnement de travail. Quant au troisième, il est essentiel dans toutes les régions desservies.

Fondé sur la flexibilité et l’innovation, l’inclusion, la responsabilité sociale et la viabilité financière, le concept a été expliqué par Lise Béland.

Pour sa part, Daniel Giroux s’est satisfait du travail abattu au cours de cette tournée. « Nous avons fait 22 consultations dans 22 municipalités, donc énormément de voyages et c’est toujours un réel plaisir d’entendre les commentaires des communautés. Nous avons reçu 1500 étudiants qui nous ont donné un retour positif lorsque nous faisions la formation en personne et en ligne. Par rapport aux autres collèges, quand nous regardons les missions, nous sommes le seul qui insiste sur les formations et les services. »

Avec 55 objectifs mesurables, le plan stratégique 2020-2025 est guidé par la devise « nourrir le savoir et faire vibrer la culture », comme l’a rappelé M. Giroux au cours de son exposé. « La plus grande joie est le côté immigration et service d’emploi, ainsi nous avons les services d’alphabétisation, de recherches appliquées, de formation et d’éducation permanente. Donc c’est beaucoup plus que le secondaire.

« Que ferons-nous dans cinq ans? Est-ce que les étudiants et les diplômés sont satisfaits? Le troisième élément est la satisfaction des employeurs, suivi de la diplomation. Est-ce que l’étudiant termine le programme? Et enfin l’employabilité », a-t-il ajouté.

Quant à la vision, le Collège Boréal, de par sa visibilité et sa réputation, enrichit les communautés grâce à la qualité de ses formations et de ses services personnalisés.

« Ça fait 22 ans que les 24 collèges de l’Ontario ont reçu ce bulletin. Le Collège Boréal a été le meilleur en Ontario 19 fois sur 22, il a fini premier », s’est réjoui le président.

Pour ce qui est des missions, en plus de la formation et des services de qualité à une clientèle diversifiée, le Collège Boréal exerce un leadership pour favoriser l’épanouissement et le développement durable des communautés francophones de l’Ontario et même hors du Canada. « Du côté des projets, c’est clair que nous ne voulons pas de formateurs dans les domaines agricole, forestier et minier. Nous voulons un transfert d’expertise avec les étudiants qui sont au Congo, en Côte d’Ivoire, au Maroc, au Mali et en Tunisie », a conclu Daniel Giroux.

Photo: Les participants de Toronto à la consultation du Collège Boréal (Photo : Collège Boréal)