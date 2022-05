Le mercredi 27 avril, le concert Coup de cœur / Rise with Glowing Hearts a célébré le compte à rebours de 100 jours des jeux d’été du Canada. L’évènement a eu lieu au Meridian Centre de St. Catharines dans la région du Niagara, lieu qui abritera la cérémonie d’ouverture du plus grand évènement multisports du pays le 6 août prochain. Le Meridian Centre a repris vie 26 mois après la tenue du spectacle de Blue Rodeo qui avait eu lieu le 7 février 2020.



Avant le spectacle, le maire de St. Catharines, Walter Sendzik a remis la clé de la ville à la star de la musique country Tim Hicks pour ses prestigieuses distinctions remportées dans l’industrie musicale. « Tim Hicks est un musicien exceptionnel, nous honorons sa réputation en tant que l’un des musiciens country les plus dynamiques du Canada, et les projecteurs qu’il oriente sur la communauté de St. Catharines en tant qu’artiste local », a-t-il déclaré.

À cette occasion, le chanteur, auteur-compositeur-interprète a rejoint la fascinante liste des récipiendaires de cette clé dont le Dr Dan Patterson, Norm Foster, Edward Burtynsky, Dr Jack Lighstone, Tom Rankin, Mary Ann Edwards, et la Dr Rosemary Hale. D’où le sentiment de fierté éprouvé par la communauté de St. Catharines : « Nous sommes si fiers du succès de Tim et nous savons qu’il continuera à honorer notre communauté tout au long de sa carrière qui sera riche en voyages, d’écriture de chansons et d’interprétation », ajoute le maire.



Après cette reconnaissance, l’apothéose était sur scène, en invitant des figures de proue de la chanson canadienne, les organisateurs de ce mouvement artistique et culturel se sont donnés pour cheval de bataille de relancer les performances musicales dans la plus grande salle de spectacle du Niagara.

Les artistes ont confirmé leur talent, ils ont donné satisfaction à une foule repartie des lieux tout extasiée. Là encore, un autre fait majeur a retenu l’attention, le vainqueur du prix « Raising Star » aux Canadian Country Music Association of Ontario, a remis à Justine Albrechtas une guitare dédicacée par tout son groupe.

Hicks a fait venir en limousine cette femme originaire de la région de London, plus précisément dans la ville de Melbourne, désignée comme super fan puisqu’elle assistait à la 100e prestation de l’artiste. Le concert a également offert au public la prestation d’autres invités spéciaux, à savoir les groupes Loverboy et la chanteuse torontoise POESY, auteure-compositeure qui a écrit la chanson thème des Jeux d’été du Canada Niagara 2022, Mon cœur d’acier qui vise à inspirer les athlètes des Jeux et le reste du monde à poursuivre leurs rêves. Un spectacle haut en couleur qui a lancé de belle façon la dernière ligne droite vers les Jeux.

Photo: Tim Hicks : Tim Hicks a clôturé l’événement avec une prestation qui a fait plaisir à son public