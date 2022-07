Les efforts et le talent des élèves en arts visuels du Programme spécialisé en arts de Toronto (PSAT) de l’École secondaire Saint-Frère-André ont été récompensé en cette fin d’année scolaire par une soirée de vernissage à l’Université de l’Ontario français (UOF) le 16 juin.

Cette exposition était présentée en partenariat avec l’UOF et le centre d’hébergement La Maison, qui offre un environnement sécuritaire aux femmes francophones de Toronto et leurs enfants aux prises avec la violence.

Le directeur artistique du PSAT, Billy Boulet, était sur place dans l’agora de l’UOF pour cet événement, accompagné de plusieurs élèves ayant participé à la création des œuvres en exposition. De nombreux parents sont venus admirer les peintures, dessins et autres formes d’art visuel en montre et la fierté pouvait se lire dans les visages étonnés par le talent de ces jeunes.

Aurélie Goubert, 10e année, est l’une des élèves qui ont suivi le programme dont l’atelier de peinture dans le style « Woodland » avec l’artiste d’origine autochtone Philip Côté. Né à Parry Island dans la Baie Georgienne, M. Côté est lié à la première nation de Moose Deer Point. Par ses ancêtres, il est affilié aux nations Shawnee, Lakota, Potawatomi, Ojibwé, Algonquines et Mohawk. L’artiste de renom est aussi éducateur, historien des cultures autochtones et leader spirituel. Il est descendant de septième génération du chef Shawnee Tecumseh (Ohio).

« J’ai adoré mon expérience avec ce peintre, raconte Aurélie Goubert. Les formes prennent vie dans ses œuvres et il nous a enseigné la signification des couleurs, comment les utiliser pour qu’elles représentent la chaleur, le froid, le nord, le sud, l’est et l’ouest. C’était très enrichissant! »

La jeune femme a non seulement peint une toile durant cet atelier, mais elle a aussi travaillé sur deux autres projets d’art, soit une peinture acrylique sur toile intitulée Alice Massey, et un projet collectif intitulé Tous unis, tout pleins d’esprit avec trois autres élèves. Ce dernier est une peinture en aérosol sur toile géante avec le mot « UNITÉ » peint en jaune, avec des traits d’orange et entouré de noir avec des empreintes de mains tout autour. Assez frappant comme image.

L’agora était remplie de ces œuvres toutes aussi originales les unes que les autres, et qui montrent l’esprit créatif et tout le talent des jeunes inscrits au PSAT. Le tout agrémenté par la musique ambiante de l’orchestre de jazz de l’école. Un franc succès!