Akwaba Community, une organisation à but non lucratif basée au Canada, a procédé récemment, à Toronto, au lancement de Salon Afrique Canada Immigration-Investissement (SACII), qui se tiendra à Abidjan en Côte d’Ivoire du 13 au 15 octobre.

Le SACII est un projet inédit dont l’objectif final est de créer un pont entre l’Afrique francophone et le Canada en matière d’immigration et entre le Canada et l’Afrique en termes d’investissement. Le but du Salon est de réunir les spécialistes de l’immigration à Abidjan afin de fournir l’information sur les politiques et les différentes options d’immigration vers le Canada.

Pour le volet investissement, il sera question de présenter aux investisseurs canadiens et de la diaspora les opportunités d’affaires en Afrique et particulièrement à Abidjan et inversement.

Le SACII est donc un cadre institutionnel pour donner lieu à des échanges d’information sur l’immigration et des perspectives d’investissements et d’affaires afin de répondre à deux problématiques clés du Canada et de l’Afrique. Tout d’abord la problématique de la main-d’œuvre pour répondre aux besoins de l’économie canadienne en pleine période de relance post-Covid-19 et d’autre part, la problématique de la dynamisation de l’économie africaine par le renforcement des investissements dans divers secteurs d’activités.