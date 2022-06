Par un temps magnifique, le 15 juin au Centre Frank McKechnie de Mississauga, les membres de l’organisme Retraite active de Peel se sont rassemblés pour un barbecue et une fête champêtre avant le congé estival, annonçant la fin de la programmation 2021-2022 de l’organisme.

Le groupe avait installé des tables et des chaises sur le patio extérieur de son local au centre communautaire et les membres ont partagé des hamburgers au poulet, au bœuf ou végétarien accompagnés de différentes salades. Étant donné que la température était chaude et humide, les participants avaient le choix de manger à l’intérieur ou sur le patio.

Au programme : musique, chants, cartes et autres jeux pour un après-midi de plaisir avec la pianiste Joan Wright, celle qui a accompagné la chorale de Retraite active pour le concert présenté à Expo arts en avril. Pour la présidente Lorraine Gandolfo, l’arrivée de la période estivale est la bienvenue.

« Nous sommes très contents de prendre des vacances, dit-elle avec un large sourire. Nous avons eu une année au-delà de nos espérances à cause de la COVID-19 et de la majorité de nos activités qui ont dû être proposées en ligne. Mais nous avons pris nos précautions et nos membres nous ont confirmé avoir été très satisfaits de ce que nous leur avons proposé cette année. »

« Avec 112 membres actifs, c’est tout de même intéressant! Nous travaillons sur notre planification stratégique pour les trois prochaines années avec pour but d’obtenir un financement stable et d’assurer la relève. Nous avons plein de projets et serons de retour en septembre après avoir pris un repos bien mérité », conclut Mme Gandolfo.

Le conseil d’administration continuera donc de trouver d’autres initiatives et programmes pour contribuer à l’amélioration de la qualité de vie et au maintien de l’autonomie des aînés francophones de la région de Peel.

Photo : Lorraine Gandolfo, présidente de Retraite active