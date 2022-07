Le concours des Prix RelèveON, conçu et organisé par le Club canadien de Toronto (CCT), vise à reconnaître le talent et la réussite de gens d’affaires francophones âgées de 40 ans ou moins vivant et travaillant en Ontario.

La cinquième édition de ce concours a connu son apogée le 16 juin alors que les noms des gagnants pour 2022 ont été dévoilés dans le cadre d’un gala animé par Rudy Chabannes (TFO) et Philippe de Montigny (Radio-Canada). L’événement a eu lieu au 1871 Berkeley Church, un site tout à fait approprié pour ce genre d’activité, dans un décor où le mélange des styles victorien et moderne convient à tous les genres de réception.



Après les discours d’Alexandre Blanchard, co-président du comité organisateur, et de plusieurs commanditaires dont Billy Boucher (Caisse Desjardins Ontario), Michelle Séguin (TFO) et Catherine Tadros (Bureau du Québec à Toronto), les animateurs ont procédé à l’annonce des heureux récipiendaires des Prix RelèveON en commençant par le Prix coup de cœur du jury.

Prix Coup de cœur

Et c’est Connor Lafortune, de la Première Nation Dokis sur le territoire du traité Robinson Huron de 1850, qui a été choisi. Il vient de terminer sa troisième année à l’Université Nipissing avec une double spécialisation en études autochtones et en égalité des sexes et justice sociale.



M. Lafortune travaille principalement dans la promotion de la vie autochtone, la réduction des méfaits et la santé mentale. Il est écrivain, poète, activiste et conférencier cherchant à éduquer les gens sur les identités intersectionnelles. En tant que personne queer, autochtone et francophone, il vise à changer le monde en faisant la promotion de la vie qui s’y trouve à l’intérieur.

Prix jeune leader inclusive

Le Prix jeune leader inclusive a été décerné à Soukaina Boutiyeb, reconnue en tant que leader dévouée pour sa communauté par ses engagements dans le secteur des femmes, dans la francophonie ontarienne et canadienne.



Femme d’action, Mme Boutiyeb a exercé divers rôles de leadership dans plusieurs institutions. En plus d’être la directrice générale de l’Alliance des femmes de la francophonie canadienne, elle siège au conseil d’administration de l’Association des communautés francophones d’Ottawa (ACFO) dont elle est la présidente ainsi qu’au bureau de direction du Centre de recherche en civilisation canadienne-française et au bureau des gouverneurs de l’Université Saint-Paul.



Elle a été l’instigatrice d’initiatives dédiées à promouvoir la contribution des femmes francophones dans toutes leurs pluralités, et de contribuer à protéger les droits de la communauté franco-ontarienne et des communautés francophones et acadienne.

Prix Hommage Stéphane Teasdale

Le cabinet d’avocats Cassels a présenté le prix Hommage Stéphane Teasdale à la sénatrice Lucie Moncion. Ce prix est décerné par le conseil d’administration du CCT pour souligner le mérite d’un membre de la communauté francophone issu du milieu des affaires ou institutionnel de l’Ontario.



Après une brillante carrière de plus de 38 ans dans le secteur des institutions financières coopératives, dont les 16 dernières à titre de présidente et chef de la direction, Lucie Moncion a été nommée au Sénat en novembre 2016.



En tant que représentante de la communauté francophone de l’Ontario et dans le cadre de ses fonctions parlementaires, elle travaille dans le domaine des langues officielles, du secteur coopératif et est un membre actif du Comité permanent de la régie interne, des budgets et de l’administration du Sénat.

Prix jeune cadre

Par la suite, le Prix jeune cadre a été remis à Laurent Gérin, originaire de Casselman et passionné de génie et d’entrepreneuriat. Après sa maîtrise en génie civil à l’Université de Waterloo, il a partagé son temps entre MAADI Group, une entreprise innovante de structures en aluminium, et ClearCalcs, une start-up australienne qui vise à automatiser les calculs des ingénieurs. M. Gérin y travaille maintenant à temps plein et, sous son leadership, ClearCalcs Canada est passée en un an d’un seul à sept employés et est toujours en pleine croissance.

Prix jeune professionnel

Estelle Chen a quant à elle remporté le Prix jeune professionnel. Mme Chen est gestionnaire, Partenariats FinTech, Écosystèmes externes à la Banque TD, chargée de tirer parti des technologies financières et des connaissances sur les tendances émergentes, identifier de nouvelles opportunités de partenariat et soutenir l’accélération des modèles commerciaux émergents.



Curieuse et active dans sa communauté, Estelle Chen accompagne de jeunes leaders et entrepreneurs depuis 2014. Elle est également impliquée dans plusieurs organismes à but non lucratif, comme membre du conseil d’administration, conférencière et membre du conseil consultatif, notamment en tant que cofondatrice de La French Tech Toronto qui réunit les entrepreneurs Tech français et francophones, les chefs d’entreprise, les investisseurs, les universitaires et les représentants des gouvernements français et canadien.

Prix jeune entrepreneur

Finalement, c’est Jean-François Démoré qui est reparti avec le Prix jeune entrepreneur, s’étant épanoui comme membre de la communauté francophone en participant aux programmes de leadership de la FESFO. Depuis ce temps, il a lancé quelques entreprises, telles NPlexStudyBuddy.com et Innova Wealth Partners, et a publié le livre Divide & Conquer destiné aux jeunes entrepreneurs.



Il est un des membres fondateurs de l’organisme à but non lucratif Marathon de Golf Sudbury qui, dans ses cinq premières années, a réussi à recueillir plus de 300 000 $ pour des bienfaisances locales.

Le gala s’est terminé avec un cocktail avec, en animation musicale, DJ Unpier.

Photo : La salle de réception du 1871 Berkeley Church était remplie à capacité