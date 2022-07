Le 20 juin, le Bureau du Québec à Toronto (BQT) conviait la communauté à une réception à l’occasion de la Fête nationale du Québec au Musée Gardiner en présence de la ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, Sonia LeBel.

Ce cocktail mettait en vedette plusieurs entreprises québécoises de la capitale ontarienne. Les nombreux invités ont donc eu l’occasion de goûter aux produits de la Fromagerie l’ancêtre, la fromagerie Bergeron, Fromages Latino, le foie gras de Rougié, le saumon fumé de Grizzly Smokehouse, les bières Blanche de Chambly et Blanche de Chambly aux bleuets de Sleeman/Unibroue.

La cheffe de poste du BQT, Catherine Tadros était l’hôtesse de l’événement.

« Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette réception afin de souligner, enfin ensemble, la Fête nationale du Québec à Toronto. Comme vous le savez, la crise sanitaire a perturbé nos activités régulières mais cette crise ne nous a pas ralenties, bien au contraire!

« Les incertitudes économiques liées notamment au resserrement des frontières internationales et aux perturbations des chaînes d’approvisionnement ont démontré toute l’importance stratégique de la proximité et du marché local. L’intérêt pour le commerce interprovincial est certainement plus fort que jamais.

« Conséquemment, afin d’avoir une présence plus forte dans l’Ouest canadien, nous avons, avec Investissement Québec, ajouté deux employés à Vancouver et une employée à Calgary au cours des deux dernières années. Je tiens aujourd’hui à souligner l’excellent travail de toutes nos équipes », déclare d’entrée de jeu Mme Tadros.

Elle a souligné la présence de ses attachés économiques à Toronto – Benoit Breton, Valérie Dufour, David Dupuy et Jouhara Laroussi – ainsi que celle de son attachée aux Affaires publiques et aux communications, Claudine Brulé.

« Du côté de la culture, le ministère de la Culture et des Communications du Québec a aussi voulu bonifier son offre de service afin de permettre à plus d’artistes et d’artisans du Québec de briller sur les scènes canadiennes. C’est Manon Côté, qui à partir du mois de juillet, sera dédiée exclusivement à ce mandat.

« Finalement, grâce à la volonté du Secrétariat du Québec aux relations canadiennes de bonifier notre équipe dédiée à la francophonie, nous accueillerons une nouvelle collègue – Aude Abrahamian – à temps plein qui se joindra à Daniel Bonin, notre attaché aux affaires politiques et à la francophonie, pour poursuivre ce mandat dès le début juillet », annonce la cheffe de poste.

L’un des spectacles auquel elle faisait référence est Illumi des créateurs de Cavalia qui sera présenté prochainement à Mississauga. Puis, avant de céder la parole à la ministre Sonia LeBel, Mme Tadros a lancé une invitation à l’auditoire pour célébrer en 2023 le 50e anniversaire du BQT.

Pour sa part, Mme LeBel a réitéré l’importance des relations économiques et culturelles entre le Québec et l’Ontario, et s’est dit heureuse de voir autant de personnes à cette célébration. Elle n’a pas manqué de saluer le travail de l’équipe du BQT avant de demander à tous ceux présents de lever leur verre avec elle pour souligner la Fête nationale du Québec. Puis, la ministre a pris le temps de discuter avec les nombreux invités.

Photo : Sonia LeBel lève son verre pour souligner la Fête nationale du Québec.