La Fête de la musique faisait un retour au Théâtre Spadina de l’Alliance française le 21 juin avec une soirée musicale mêlant sonorités folks et bossa nova. Au programme : des concerts de la chanteuse autochtone Mimi O’Bonsawin et du musicien brésilien Diogo Ramos.

Mimi O’Bonsawin « incarne par sa musique la puissance des paysages du nord de l’Ontario et la beauté de ses eaux, le tout parfumé de son riche et chaleureux héritage franco-canadien et Abénakis », peut-on lire sur son site. Dans sa prestation, elle a interprété plusieurs chansons de son récent album Elle danse ainsi que quelques nouveautés enregistrées au cours de la pandémie et qui feront partie de sa tournée cet été. Ces chansons seront compilées sur deux nouveaux albums, un en anglais et l’autre en français, intitulé Enracinée.

Elle a interprété aussi avec beaucoup d’émotion une chanson pour son cousin qu’elle a perdu durant la pandémie et intitulée Dis-moi ce que tu vois, et Brave, une chanson qui porte sur le courage. Un beau moment intime avec la chanteuse que l’auditoire a beaucoup apprécié.

En deuxième partie de cette soirée, l’auteur-compositeur et interprète Diogo Ramos, originaire de Sao Paolo au Brésil, est monté sur scène avec ses musiciens. « Sa musique s’inscrit dans la longue tradition des chansonniers populaires brésiliens », peut-on lire sur le site intempomusique.com.

« Depuis plusieurs années, il a réalisé une quinzaine d’albums avec d’autres artistes de la scène montréalaise et en 2018, il sort son album intitulé Samba sans frontières dans lequel il rend hommage à son pays d’adoption par l’interprétation des pièces de Gilles Vigneault, Félix Leclerc, Pierre Perreault et ses propres compositions où le portugais et le français s’entremêlent. »

Il a d’ailleurs interprété L’Hymne au printemps de Félix Leclerc et On ne sait jamais de Gilles Vigneault lors de sa prestation à l’Alliance française, un beau moment de la soirée. Il était accompagné entre autres de l’excellent flûtiste et saxophoniste montréalais, Gabriel Schwartz qui a soulevé l’auditoire à plusieurs reprises par son talent exceptionnel. Bref, une soirée où la musique a été célébrée et reçue par un public heureux d’y avoir participé.

Photo : Mimi O’Bonsawin