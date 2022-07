Des membres de la communauté scolaire, des représentants du conseil d’école, une ancienne directrice, le directeur de l’éducation, la surintendante de l’éducation et la conseillère scolaire de Toronto-Ouest se sont joints aux élèves et au personnel de l’École élémentaire catholique (EEC) Sainte-Marguerite-d’Youville à Etobicoke, le vendredi 17 juin, pour célébrer le 30e anniversaire de l’école.

La célébration s’est déroulée dans le gymnase de l’école avec quelques classes présentes et une rediffusion en direct dans les salles de classe ainsi que pour une centaine de parents.

Les festivités ont été marquées d’une réflexion spirituelle menée par Sébastien Lacroix, conseiller aux affaires diocésaines du Csc MonAvenir. La cérémonie a été menée par la directrice, Valérie Intraligi, et la directrice adjointe, Renée L. Villeneuve.

Andréanne Lépine et Sébastien Lang avec l’aide de Janick Peloquin ont partagé de beaux souvenirs depuis les débuts de l’école qui s’appelait autrefois l’école Saint-Félix et accueillait des élèves de la maternelle à la 8e année. L’école accueillait des élèves anglophones et francophones. Les groupes anglophones occupaient les locaux du premier étage et les groupes francophones faisaient leur apprentissage au second étage.

Durant l’année scolaire 1989-1990, l’école a été rebaptisée pour porter le nom de Marguerite d’Youville et est ensuite devenue Sainte-Marguerite-d’Youville en décembre 1990 après la canonisation de Marguerite par le pape Jean-Paul II.

À partir de 1992, l’école fut exclusivement francophone pour desservir la communauté francophone catholique. L’école Saint-Félix accueillait 89 élèves en septembre 1989 (anglophones et francophones). Aujourd’hui, en 2022, l’école accueille 343 élèves et 238 familles au total.

« Félicitations à la grande famille de Sainte-Marguerite-d’Youville pour vos 30 ans! J’ai vu votre communauté scolaire grandir et devenir ce qu’elle est aujourd’hui. Vous avez su, au fil des ans, faire votre place et vous faire reconnaitre comme une école de premier choix et un lieu rassembleur », a mentionné Nathalie Dufour-Seguin, conseillère scolaire de Toronto-Ouest.

Mme Intraligi a remercié les parents pour leur participation active et bénévole à la vie scolaire et dans le conseil d’école : « Nos parents, tuteurs et tutrices font partie intégrante de notre communauté. Nous vous remercions pour votre présence lors de nos activités, pour votre participation à titre de bénévoles lors de sorties ou dans le cadre de programmes d’appui aux élèves, pour vos talents et efforts dans l’organisation de collectes de fonds qui contribuent à la vie scolaire des élèves. Notre partenariat solide doit continuer au fil des années à venir ».

Les élèves de maternelle-jardin, 2e année et 6e année ont fait valoir leurs talents en chantant Tout le bonheur du monde et C Okay. Au milieu de la célébration, une plaque a été offerte à l’école par Mme Dufour-Seguin et le directeur de l’éducation, présents pour l’occasion.

Un pique-nique communautaire organisé par le conseil d’école s’est tenu également dans la cour d’école en fin de journée.

« Félicitations aux élèves pour la belle murale, les chants et leur énergie qui ont su faire briller l’école grâce à leurs belles performances que ce soit en chanson, en dessin ou en prenant la parole devant nous! Merci à tous ceux qui ont fait de Sainte-Marguerite-d’Youville l’école qu’elle est aujourd’hui », a souligné André Blais, directeur de l’éducation.

La présidente du Conseil, Geneviève Grenier, a renchéri en déclarant que « l’ÉÉC Sainte-Marguerite-d’Youville a une réputation très enviable auprès de la communauté. Elle est l’un des piliers de l’éducation de langue française à Etobicoke et contribue activement à l’épanouissement de notre culture et de notre foi.

Source : Csc MonAvenir

Photos : Facebook ÉÉC Sainte-Marguerite-d’Youville