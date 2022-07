L’Alliance française de Toronto (AFT) a mis la table pour sa saison culturelle 2022-2023 en lançant officiellement sa programmation le 23 juin à son théâtre de la rue Spadina. L’événement était retransmis simultanément sur Facebook.

Pour le directeur général de l’organisme, cette nouvelle saison n’en n’est pas une comme les autres. « Dans son Propos sur le bonheur, le philosophe Alain nous intimait le devoir d’être heureux et c’est cette pensée qui nous a portés dans l’élaboration de cette saison : le bonheur de vous retrouver dans notre théâtre, le bonheur de retrouver les artistes sur scène, le bonheur de pouvoir de nouveau exercer notre droit à l’émotion. C’est une année basée sur un optimisme, celui de l’éloignement de la pandémie et du retour à la vie », indique Pierre-Emmanuel Jacob.

Au programme à partir de septembre, plus de 60 événements rassemblant toutes les disciplines artistiques et toutes les nationalités. « Une vingtaine de séances de cinéma, 9 expositions, 11 concerts couvrant un spectre musical allant de la musique classique au slam, en passant par le jazz et la musique pop, 14 conférences, 1 pièce de théâtre, 1 spectacle de danse et 7 spectacles jeune public, annonce la directrice culturelle de l’Alliance française, Olimpia Lombardi. Un dénominateur commun : la francophonie sous toutes ses formes. Une ambition : redynamiser l’offre culturelle francophone dans la ville de Toronto. »

« L’Alliance française innove en 2022-2023 avec la mise en place d’une résidence photo accueillant chaque année un photographe français et le lancement du programme Jeunes talents du Grand Toronto, donnant l’opportunité aux artistes émergents d’avoir leur première exposition.

« Cette saison sera également marquée par une programmation hors-les-murs, avec la présentation de deux spectacles d’envergure : Èbe et La Forêt ébouriffée », ajoute Mme Lombardi.

Saison des concerts

Pour lancer la saison des concerts, le 9 septembre, la talentueuse Marie-Clo qui était présente au théâtre de l’Alliance française avec son guitariste pour offrir un aperçu de son spectacle Shell(e). « Éclectiques, ses chansons pop-indie-électro abordent des thèmes actuels tels que l’équité, le voyage, la santé mentale et l’amour, mais elles peuvent aussi présenter un monde imaginaire, coloré et fantastique », peut-on lire sur le site megaphono.ca.

Pour sa prestation de septembre, elle sera accompagnée de plusieurs musiciens et a promis que ce concert sera des plus dynamiques.

Après ce teaser de Marie-Clo, l’auditoire a été invité à se rendre dans les deux galeries de l’AFT pour un cocktail. La programmation complète de la saison 2022-2023 est maintenant disponible sur le site www.alliance-francaise.ca.

Photo : La chanteuse Marie-Clo a donné un aperçu de tout son talent.