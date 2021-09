« Nous vivons ensemble la toute première rentrée scolaire à l’Université de l’Ontario français (UOF), ce projet mobilisateur pour la province et la francophonie, située au centre-ville de Toronto. Bonne rentrée! » voilà les mots de Pierre Ouellette, le recteur de l’UOF, pour célébrer cette rentrée 2021.

En effet, le 7 septembre dernier marque une rentrée historique pour l’Ontario français. Les étudiants et le personnel mettent les pieds dans des locaux tout neufs, une page blanche prête à accueillir leurs histoires.

Cette journée est particulière puisqu’elle représente la concrétisation d’un rêve longtemps soutenu par la communauté́ francophone de la province. Ce début est le résultat tangible de la force de plusieurs intervenants qui ont su déceler la pertinence et l’importance d’un tel établissement. Pas seulement pour la vitalité́ de la communauté́ actuelle, mais aussi pour les futures générations de Franco-Ontariens.

En jetant un coup d’œil sur les programmes offerts, il est clair que l’Université offre une formule pédagogique innovante qui passe au-delà des matières catégorisées encore présentes chez celles établies.

Les programmes incluent des études de cultures numériques, de la pluralité humaine, de l’économie et l’innovation sociale et des environnements urbains. Des programmes à multiples facettes qui s’adressent aux enjeux complexes de la société́ moderne.

« L’UOF réinvente les modèles universitaires, mais nos enseignements n’en sont pas moins étroitement liés aux exigences du marché du travail et aux communautés dans lesquelles les étudiants s’engageront au terme de leurs études ici », affirme M. Ouellette.

C’est tout l’Ontario français qui observe, depuis le début, la croissance exponentielle de ce projet. « Au fil des semaines, des semestres et des années nous serons tous en mesure de voir grandir et s’épanouir l’UOF à l’échelle provinciale, nationale et internationale. Je remercie chaleureusement l’équipe de l’UOF, dynamique et aguerrie, et tous nos partenaires qui, depuis les débuts, sont à nos côtés pour cette réussite », déclare le recteur.

Pour sa part, Dyane Adam, présidente du Conseil de gouvernance, partage, sur les réseaux sociaux, son bonheur de vivre ce moment privilégié avec toute la communauté de l’UOF.

« Et voilà, l’UOF prend son véritable envol! Une cohorte pionnière d’étudiants et de professeurs fort impressionnants qui façonnera la destinée de l’UOF. Au nom du Conseil de gouvernance, je tiens à féliciter tout le personnel de l’Université qui a travaillé d’arrache-pied pendant des mois pour faire de cette première rentrée un franc succès », mentionne-t-elle.

Bonne réussite aux étudiants et longue vie à l’UOF!

PHOTO (Facebook de l’UOF) – Pierre Ouellette, recteur