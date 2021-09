Très engagé envers un accès équitable aux soins de santé, l’hôpital Women’s College a obtenu une désignation partielle de la part du ministère des Affaires francophones avec l’appui du inistère de la Santé. La clinique de gestion de la douleur chronique (TAPMI pour Toronto Academic Pain Medicine Institute) offre des services de soutien contre la douleur aux Francophones de la région.

« Il y a plus de 63 000 Francophones dans Toronto même et nombre d’entre eux sont de nouveaux arrivants, indique Heather McPherson, présidente et PDG de l’hôpital Women’s College. En incluant les Francophones dans notre offre de services, nous enrichissons notre vision d’un monde plus équitable en améliorant l’accès aux soins de santé en français et en servant les patients dans la langue de leur choix. »

La désignation partielle est le résultat de plus d’un an d’efforts à l’interne et avec des partenaires externes pour la mise en œuvre de services de soins en français. Cela comprend développer de nouvelles politiques, créer des systèmes téléphoniques bilingues, traduire les formulaires et les informations pertinentes ainsi que planifier le recrutement de personnel bilingue. Ces nouveaux outils et procédures ont été mis en place dans une optique de permanence pour la clinique TAPMI.

« Cette désignation est donc le reflet de votre engagement continu envers la population francophone de la région de Toronto ainsi que du dynamisme de l’hôpital Women’s College qui contribue à la qualité de vie de tous les Ontariens », a déclaré la ministre de la Santé, Christine Elliott.

« Rien n’est plus important que de protéger la santé et le bien-être de tous les Ontariens, ajoute Caroline Mulroney, ministre des Affaires francophones. En assurant la prestation de services de première ligne de haute qualité en français, votre équipe contribue grandement à l’amélioration de la qualité de vie de vos patients, ainsi qu’à celle de leurs familles et de leurs proches. »

L’hôpital a profité de l’aide, des conseils, des ressources et de l’expérience de terrain de l’Entité 3 de planification des soins de santé en français.

« L’hôpital Women’s College et son comité de mise en œuvre de services en français ont démontré un engagement exceptionnel envers le projet, même quand la pandémie est survenue, précise Constant Ouapo, directeur général de l’Entité 3. L’hôpital a été un collaborateur extraordinaire. »