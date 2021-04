Le Regroupement des gens d’affaires de la Capitale nationale (RGA), membre fondateur de la Fédération des gens d’affaires de l’Ontario (FGA), annonce le lancement officiel de Quartier d’affaires, plateforme grand public qui permet aux entreprises franco-ontariennes d’inscrire leurs produits et services offerts au grand public.

Quartier d’affaires complémente la plateforme de services aux entreprises lancée le 28 janvier dernier. Cette plateforme permet d’offrir un panorama complet de la richesse économique et culturelle que représentent les entreprises francophones de l’Ontario.

Quartier d’affaires est la plateforme pour les entreprises franco-ontariennes qui cherchent à gagner en visibilité et à vendre leurs produits et services au grand public, non seulement en Ontario mais dans tout le pays.

« Je félicite le RGA qui, en peu de temps, a mis de l’avant un projet novateur qui encourage l’achat local et permet aux entreprises ontariennes d’accéder à de nouveaux marchés francophones , a déclaré la ministre des Affaires francophones, Caroline Mulroney. Cette nouvelle plateforme numérique financée par le gouvernement de l’Ontario contribue au renforcement de l’économie francophone en augmentant la visibilité des produits et services franco-ontariens. »

Quartier d’affaires vise à créer une visibilité immédiate pour les entreprises présentes sur la plateforme, qu’il s’agisse de prestataires de services pour entreprises ou de produits pour les particuliers. Un élément clé de cette initiative est de déterminer le stade de numérisation de la communauté d’affaires franco-ontarienne et comment mieux la soutenir dans son développement économique.

« Nous sommes fiers, avec le volet grand public de Quartier d’affaires, d’encourager l’achat local en mettant de l’avant nos entreprises pour leur permettre de rayonner à l’échelle de la province, mais aussi du Canada et à l’international. Cette offre s’ajoute à la gamme de services de Quartier d’affaires pour enrichir la portée de nos produits locaux et faire connaître nos petites et moyennes entreprises », mentionne Richard Kempler, directeur général de la FGA.

« Nous avons identifié quatre types d’entreprises à divers stades de numérisation. Cela nous a permis d’intégrer une fonction commerce au répertoire par le biais d’un bouton d’appel à l’action, qui permettra au client d’effectuer des achats en ligne directement sur le site du vendeur sans pour autant quitter la plateforme », mentionne Lise Sarazin, directrice générale du RGA. Le but de cette plateforme est de mobiliser la communauté d’affaires franco-ontarienne vers une floraison et de dynamiser l’essor économique en propulsant ses entrepreneurs et entreprises »

SOURCE – RGA