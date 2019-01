Depuis les dernières années, le conseil d’administration de la Franco-Fête de Toronto s’est donné comme mission de donner aux francophones, francophiles et anglophones de la région un lieu de rassemblement et de fête pour accueillir l’été et célébrer la culture francophone dans son ensemble. La dernière édition a été présentée sur le site du Centre Harbourfront avec un budget beaucoup plus modeste que l’année précédente, soit plus de 100 000 $ en moins.

C’est ce que les états financiers de l’organisme ont révélé lors du dépôt des divers rapports dans le cadre de l’assemblée générale annuelle de l’organisme le 15 janvier dernier.

Le président Richard Kempler doit laisser sa place après un deuxième mandat. Il a remercié les membres de son conseil d’administration, l’équipe de direction et les nombreux bénévoles qui ont permis à la Franco-Fête de « rayonner auprès des diverses communautés de Toronto ».

M. Kempler a fait le commentaire suivant lors du dépôt de son rapport: « Il est difficile de se faire valoir en fin juin avec tous les festivals qui ont lieu en même temps que le week-end de la Franco-Fête. Mon souhait pieux serait que la Franco-Fête redevienne le Festival de la francophonie internationale et soit présentée en juillet. » On se souviendra qu’il y a quelques années, la Franco-Fête était présentée au Square Dundas du centre-ville en juillet.

Cinq nouveaux visages se sont greffés au conseil d’administration lors de cette assemblée, soit Anik Glaude (conservatrice d’art à Markham), Marianne Quirouette (professeure adjointe à l’Université de Montréal), Catherine Ducharme (éditrice bilingue au ministère du Procureur général), Natalie Gravelle (conseillère principale au ministère des Services sociaux et communautaires) et Christian Quirouette (étudiant en physique biomédicale à l’université Ryerson). Après l’assemblée générale, les membres du CA se sont réunis pour déterminer des fonctions de chacun et le nouveau comité exécutif est composé de Daniel Mayer (président), Didier Marsaud (vice-président), Catherine Ducharme (secrétaire) et Anik Glaude (trésorière). Richard Kempler restera sur le CA à titre de président sortant.

PHOTO: Les dirigeants de Franco-Fête qui étaient présents lors de l’AGA. De gauche à droite : Danielle Côté, Catherine Ducharme, Richard Kempler, Michel-Olivier Matte, Anik Glaude et Daniel Mayer