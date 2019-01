Le Centre francophone de Toronto (CFT) offre maintenant des services dans la région de Peel. Le 16 janvier dernier, les dirigeants du CFT ont invité quelques dignitaires et partenaires pour l’inauguration officielle de leur nouveau bureau situé au 6e étage du 3660, rue Hurontario à Mississauga.

« Ce projet vise à renforcer la présence du Centre francophone au niveau des régions de Peel Halton et à reproduire un des modèles de réussite d’offre de services à Toronto, explique la directrice générale du CFT, Florence Ngenzebuhoro. Dans un premier temps, nous livrerons des services d’établissement pour les nouveaux arrivants, soit de l’orientation et de l’information, le programme d’intégration dans les écoles francophones et le programme Connexions communautaires. »

Un service d’aide juridique sera également disponible dès la première semaine de février et petit à petit, le nouveau site offrira des services à la petite enfance, de santé mentale, de promotion de la santé et de soins primaires. « Les services seront offerts en collaboration avec les organismes de la région de Peel et nous nous engageons à être à l’écoute des besoins de la population », ajoute le président du CFT, Jean-Luc Bernard. En ce sens, la direction a expliqué que plusieurs des services seront complémentaires à ceux qui existent déjà dans la région.

Le gouvernement ontarien était bien représenté. La ministre des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires, Lisa MacLeod ainsi que les députés Natalia Kusendova (Mississauga-Centre), Sheref Sabawy (Mississauga-Erin Mills) et Kaleed Rasheed (Mississauga Est-Cooksville) étaient présents pour l’événement. La ministre MacLeod a insisté sur le fait que son gouvernement encourage l’arrivée de nouveaux arrivants francophones dans la province et s’est commise à travailler à faire respecter les compétences acquises dans leurs pays d’origine ainsi qu’à les aider à se trouver un emploi. Les dignitaires ont ensuite procédé à la coupe du ruban qui officialisait l’ouverture du bureau du CFT à Mississauga. Pour le vice-président du CFT, René Viau, il s’agissait de l’aboutissement d’une vision à long terme de l’organisme. « L’ouverture de ce site non seulement répond à un des objectifs du plan stratégique du CFT qui concerne l’élargissement de la clientèle, mais aussi à la démarche du gouvernement fédéral dont l’objectif est d’améliorer et d’élargir l’offre de services aux immigrants francophones afin de faciliter leur parcours et leur intégration, comme indiqué par l’honorable Ahmed Hussen, ministre fédéral de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté », ajoute M. Viau.

Les bureaux du CFT à Mississauga ont ouvert officiellement leurs portes le 17 janvier.

PHOTO: Lisa MacLeod coupe le ruban lors de l’ouverture officielle à Mississauga.