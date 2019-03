La Semaine de la francophonie à Toronto a pris son envol le mercredi 20 mars dans le cadre d’un cocktail offert par le Collège Boréal et ses partenaires communautaires. La soirée avait lieu dans les anciens locaux du Toronto Star situés au 1, rue Yonge.

Pour l’occasion, de nombreux dignitaires et représentants d’organismes se sont déplacés pour rencontrer la ministre des Affaires francophones, Caroline Mulroney. À noter la présence de John Tory, maire de Toronto, Michael Tibollo, ministre du Tourisme, Culture et Sport, Marie-Lison Fougère, sous-ministre des Affaires francophones, Catherine Tadros, chef de poste du Bureau du Québec, et les hôtes de la soirée, Lise Béland, vice-présidente du Collège Boréal et présidente du comité organisateur de la Semaine de la francophonie ainsi que Daniel Giroux, président du Collège Boréal.

Cet événement était surtout une occasion de rencontrer les principaux acteurs de la francophonie locale et de rencontrer pour la première fois, pour la majorité des participants, la responsable des dossiers de la francophonie à Queen’s Park.

D’entrée de jeu, Daniel Giroux a souhaité la bienvenue aux invités et a cédé la parole à Caroline Mulroney :

« Permettez-moi d’abord de vous souhaiter une excellente Journée internationale de la Francophonie! Le thème de la Journée internationale de la Francophonie que l’on souligne aujourd’hui, En français s’il vous plaît, nous rappelle l’importance de l’offre active, un principe à la fois simple et fondamental, qui s’inscrit dans l’approche globale des services centrés sur la personne.

« La francophonie nous rassemble autour de repères communs qui favorisent l’enrichissement de nos relations et de nos échanges. Elle nous permet de multiplier des activités et des partenariats, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de nos frontières, où le français demeure au cœur de toutes nos démarches, qu’elles soient de nature sociale, culturelle, ou économique. D’ailleurs, notre gouvernement a comme priorité de contribuer à la vitalité économique de nos collectivités à forte concentration francophone. Sur ce, comme francophone et francophile, je vous encourage, dans votre quotidien, à vivre votre francophonie avec fierté! »

Une partie du discours de Mme Mulroney sous-entend que le gouvernement ontarien appuiera les dossiers prioritaires pour les francophones dans les régions où leur nombre le justifie. Des éléments de réponse devraient venir du dépôt du prochain budget provincial le 11 avril.

Puis, le maire John Tory en a étonné plusieurs lorsqu’il a pris la parole et s’est exprimé principalement en français. L’auditoire lui a démontré sa satisfaction avec une ovation nourrie. Les applaudissements ont repris de plus belle lorsqu’il a mentionné qu’il avait « hâte au lendemain matin pour voter en faveur de reconduire le comité français de la Ville de Toronto ».

Puis Lise Béland a invité sur scène les dignitaires et commanditaires de ce cocktail pour lever leur verre à la Semaine de la francophonie. Les gens ont été invités à rester, échanger et danser au son de la musique en trame de fond.

PHOTO : Dignitaires, commanditaires et organisateurs lèvent leur verre à la Francophonie.