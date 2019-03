Pour une neuvième année, le Comité consultatif communautaire francophone (CCCF) du Service de police de Toronto a célébré la Journée internationale de la Francophonie, le mercredi 20 mars, à son quartier général situé au 40, rue College.

Pour l’occasion, une quinzaine de tables circulaires surélevées avaient été placées dans l’atrium de l’édifice, chacune revêtue d’une nappe bleu ou blanche sur laquelle avaient été déposées deux roses blanches et des épinglettes du drapeau franco-ontarien.

Vers 11 h, les dignitaires et de nombreux membres de la communauté francophone étaient déjà sur place pour y célébrer la Francophonie.

Le maître de cérémonie et membre du CCCF, Serge Paul, a alors pris la parole pour souhaiter la bienvenue à tout un chacun, et a remercié Kyris et Agneya pour l’agréable musique d’ambiance.

Puis, des élèves des écoles Saint-Jean-de-Lalande et Pierre-Elliott-Trudeau ont ouvert les festivités en chantant l’hymne national, suivi de Mon beau drapeau.

Ensuite, Marie Moliner, vice-présidente de la Commission des services policiers de Toronto, Mark Saunders, chef du Service de police, et l’invitée d’honneur, Caroline Mulroney, se sont succédé au micro.

Il va sans dire que ce sont les propos de la Procureure générale et ministre des Affaires francophones qui ont retenu l’attention de l’assistance. L’une des premières sorties officielles de Mme Mulroney au sein de la communauté francophone n’était pas sans se faire remarquer.

Après avoir adressé quelques éloges au chef de police pour son travail « formidable » et souligné le travail des membres du CCCF, la ministre a brièvement abordé le Secteur de la justice qui « s’est doté d’un processus stratégique de longue date pour le développement des services en français ».

Puis, Mme Mulroney a enchaîné avec le thème du jour, la Francophonie. Elle a rappelé que « depuis 400 ans, la communauté francophone de l’Ontario fait partie intégrante de l’histoire de notre province, et qu’elle a beaucoup évolué depuis ».

« Avec 1,5 million de personnes qui parlent français, dont plus de 622 000 Franco-Ontariens (…) la communauté franco-ontarienne s’est façonnée à l’image d’une francophonie mondiale, aux visages multiples et aux accents variés.

« À titre de ministre des Affaires francophones, la vitalité de la communauté francophone m’inspire et me motive à poursuivre mes efforts en vue de favoriser le développement de la francophonie ontarienne », a conclu Caroline Mulroney.

Le CCCF a également profité de l’occasion pour honorer Adolphine Mukamanzi qui a fait huit ans de bénévolat au sein du comité, et lui a remis un cadeau d’appréciation. Mme Mukamanzi fut très touchée de cet hommage : « Ce fut une merveilleuse expérience, qui a transformé ma façon de voir les policiers, a-t-elle indiqué. J’étais présente lors de la première célébration de la Journée internationale de la Francophonie et je félicite le CCCF pour son travail et cette neuvième édition de l’événement. »

Puis, les participants se sont dirigés dans une salle adjacente pour célébrer ensemble cette Journée internationale de la Francophonie en dégustant des plats aux saveurs africaines.

PHOTO: Invitée d’honneur, dignitaires et représentants de la police