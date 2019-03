La Semaine de la Francophonie à Toronto (SFT) se poursuivait, samedi dernier, dans les locaux du Collège Boréal. Les organisateurs avaient prévu une journée d’activités pour toute la famille en présentant un grand bazar avec des spectacles, des kiosques de services en français et d’artisans ainsi que plusieurs ateliers de formation et de découvertes.

« Il s’agit d’une vitrine mondiale de différents produits et services, avec de la science, de la magie, de la danse et une foire multiculturelle et communautaire », explique Lise Béland, vice-présidente pour le Centre-Sud-Ouest au Collège Boréal et présidente du comité de la SFT.

« Notre comité s’assure que les trois événements sous notre coordination, soit le cocktail d’ouverture, la foire et le spectacle de clôture avec l’humoriste Rosalie Vaillancourt se déroulent avec succès. Nous avions formé des sous-comités qui ont vu au bon déroulement de chacune de ces activités et avions mis en ligne un site internet où les gens ou organismes pouvaient afficher leurs activités au cours des 10 jours de la Semaine de la Francophonie », ajoute Mme Béland.

Ce bazar a permis aux nombreux visiteurs de faire le tour des installations du Collège Boréal où toutes les salles de classe, bureaux ou laboratoires avaient été aménagés pour présenter un service, un jeu pour les petits ou un atelier familial.

Parmi les ateliers offerts, on y retrouvait entre autres un kiosque de sculpture de ballons, un jeu de serpents et lattes, du tricot et de la peinture offert par Oasis Centre des femmes, initiation à la peinture avec Gabrielle Laporte, contes et danse avec Madame Bonaventure, danse africaine avec Obaa Sima et marionnettes en fête.

Côté spectacles et animation, Alison Stewart présentait le jeu La guerre des clans et les petits avaient rendez-vous avec DaFlo et les Nouvelles aventures du Petit Prince. Plusieurs bénévoles et membres de la communauté multiculturelle avaient apporté de la nourriture, dont Dominique Yoboue qui a concocté des mets de la Côte d’Ivoire et Prisca Sam qui a fait goûter à chaque visiteur un dessert de Madagascar.

D’autres commerçants francophones et plusieurs artisans de bijoux, de vêtements et d’arts de toutes sortes occupaient les couloirs de Boréal.

Bref, une journée bien remplie qui a donné lieu à de belles rencontres et trouvailles au sein de la francophonie torontoise.

PHOTO: Les jeunes sont venus en grand nombre pour la fête.