Une quarantaine de francophones se sont réunis le mercredi 20 mars, Journée internationale de la Francophonie, devant le monument Notre place, à Queen’s Park pour écouter le manifeste franco-ontarien lu par le crieur Daniel Richer.

« Il représente la voix des milliers de Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes que ce soit à Toronto, Sudbury, Hawkesbury et partout dans la province », a indiqué Guy Bourgouin, député provincial de Mushkegowuk-Baie James et hôte de cette activité.

La cérémonie d’une vingtaine de minutes en français et en anglais – précisions que le manifeste est lui aussi bilingue – fut l’occasion pour les dignitaires et leaders de la communauté présents de réitérer leurs mécontentements vis-à-vis des compressions du gouvernement de Doug Ford pour les francophones.

« Le manifeste est la voix des Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes qui disent non aux coupures insensées à notre système d’éducation, qui disent non à l’élimination des défenseurs de nos droits », a souligné Guy Bourgoin.

Carol Jolin , président de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario, a, pour sa part, demandé que le projet de l’Université de l’Ontario français (UOF) et que le Commissariat aux services en français de l’Ontario soient rétablis.

Fété Ngira-Batware Kimpiobi, membre du Conseil des gouverneurs de l’UOF était la seule femme et la seule immigrante invitée à s’exprimer et à crier le manifeste. « C’est une lutte qui concerne toutes les francophonies. Nous sommes dans une composante qui est très diverse. Elle est plurielle la francophonie. Il faut qu’elle soit bien représentée » a-t-elle précisé.

Le mot d’ordre de cette cérémonie fut « résistance », un cri du cœur lancé par William Burton, porte-parole du groupe de rédaction du Manifeste franco-ontarien. Un message repris par le crieur Daniel Richer et répété par la foule rassemblée devant le Monument des Franco-Ontariens, tout un symbole.

La cérémonie s’est conclue par une « photo de famille », un moment de solidarité qui a vu tous les francophones proclamer « Nous sommes, nous serons ».

Le Manifeste franco-ontarien aura été remis par la suite à la ministre des Affaires francophones Caroline Mulroney.

L’AFO a également prévu de faire une tournée dans d’autres villes de l’Ontario pour lire le Manifeste.

PHOTO: Une photo de famille avec, au centre, les députés Guy Bourgoin (NPD), France Gélinas (NPD) et Marie-France Lalonde (Libéral) autour du crieur Daniel Richer.